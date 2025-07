Brambila tiene sed de revancha ante Toluca

Enfrentar a un ex equipo siempre es especial para cualquier jugador. Así es como el delantero del Atlas, Edy Brambila, espera vivir el cotejo del próximo sábado ante Toluca, pues siente que se quedó con cosas pendientes por hacer cuando militó en el cuadro del Estado de México."No me imaginé que iba a llegar tan bien (a este duelo), donde estamos en una buena posición en la Liga, estamos jugando los dos torneos, no sé si vaya a ser titular para este partido, pero por supuesto que quiero jugar, quiero ganar, es un partido en lo personal donde me deja una espinita por las cosas de Toluca, por cómo salgo de allá, llega de la mejor manera para mí y para el Atlas no queda nada más que ganar", dijo.El jugador rojinegro descartó haber tenido problemas con el técnico escarlata, José Saturnino Cardozo, pues simplemente no entró en el gusto futbolístico del paraguayo cuando éste tomó el timón."No hubo nada interno ni por fuera con la directiva, todo bien. Con Cardozo fueron cuestiones técnicas de lo que quiere y le gusta, al final no era el jugador de los que quería, él habló con la directiva y creo que la salida fue lo mejor, acá con Atlas piensas que vas a estar bien pero nunca sabes", comentó.Brambila tuvo en Cardozo un técnico aguerrido, con carácter, lo mismo que se encontró en la madriguera con Tomás Boy."Es muy difícil (comparar), complicado como futbolista qué forma te gusta más; es diferente porque te gusten o no te tienes que adaptar, cambiar el chip, cambiar de equipo o entrenador, sabemos cómo es el futbol mexicano, tienes que cambiar, es carácter diferente, formas diferentes de vivir el partido. No es cuál me guste más, te voy a decir obviamente que Atlas, pero es una cuestión de ellos (los técnicos)".Edy llegó al Atlas proveniente de Toluca a préstamo un año con opción a compra.

