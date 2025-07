Cortometraje mexicano "The Reaper" queda entre los ocho candidatos por el Oscar

La cinta mexicana “The Reaper” (La Parka) quedó entre las ocho finalistas para obtener una nominación al Oscar en cortometraje documental, anunció hoy aquí la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés).

El organismo de cine difundió aquí la lista de ocho finalistas después de eliminar a otros 50 que aspiraron a la postulación.

De estas ocho, sólo cinco serán anunciadas el 15 de enero cuando se revele la lista de nominados en todas las categorías para la próxima ceremonia de la más importante entrega en Hollywood.

El corto mexicano “La Parka”, del Centro de Capacitación Cinematográfica, es un trabajo del cineasta Gabriel Serra Argüello, que se llevó una Mención Especial del Jurado en el más reciente Festival DocumentaMadrid.

Junto a la producción mexicana, se incluyó a “Crisis hotline: Veterans Press 1”, Perry Films; “Joanna”, Wajda Studio; “Kehinde Wiley: An Economy of Grace”, Show of Force; “The lion’s mouth opens”, Tree Tree Tree.

Asimismo, “One child”, New York University; “Our curse”, Warsaw Film School, y “White Earth”, Weary Traveler.

“La Parka” cuenta la historia de “Efraín”, también conocido como “La Parka”, y en ésta se describe el vínculo más profundo que existe entre su oficio y su vida personal, su relación con la muerte, las culpas con que carga en la vida, y las pérdidas que ha tenido.

“Joanna” cuenta la historia de una madre con una enfermedad incurable, quien escribe todo lo que le hubiera gustado enseñarle a su hijo; y “Crisis hotline” sobre los traumas de veteranos de guerra en Estados Unidos.

“Kehinde Wiley” narra sobre el trabajo de la artista neoyorquina Wiley y “The lion mouth opens” sobre una mujer que confronta el riesgo de contraer la enfermedad hereditaria mal de Huntington.

“One child” aborda la historia de tres familias de Beichuan, China que intentan restaurar sus vidas tras la pérdida de sus hijos; y “Our curse” trata sobre la lucha de unos padres que batallan con el mal Odine en su bebé recién nacido.

