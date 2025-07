Reviven la obra “Al filo del agua” en Yahualica

Este domingo, la directora y maestra de teatro Martha Morales, con un elenco de 32 actores, retoma el proyecto “Al filo del agua”, adaptación propia de la novela de Agustín Yáñez que formó parte de los espectáculos culturales de los Juegos panamericanos Guadalajara 2011. La función será en e Yahualica, donde ya confirmó su presencia Gabriel Yáñez, hijo del ilustre escritor.“Esta obra la estrenamos en el Teatro Degollado, y después una breve temporada en el Foro de Arte y Cultura, con una asistencia menor a la esperada porque había demasiada seguridad para los atletas del CODE. Yo me quedé con la intención de tener una temporada más fuera del marco de los Panamericanos, para dar a conocer la obra inclusive a los municipios, pero no se dio”, comenta Morales.Sin embargo, ahora lo retoma para comenzar a moverla por los municipios. “Las raíces son elementales para dar a conocer cómo somos, de dónde venimos, en que lugar del mundo del estamos. La novela de don Agustín es maravillosa, yo me enamoré y todavía sigo no prendada, prendida de su texto. La pasión nació porque los comentaristas, los críticos, todos los que han analizado su novela, siempre hablan de personajes, entonces dije esos personajes hay que llevarlos a escena, es una forma de dar a conocer la novela. La familia de don Agustín quedó muy complacida cuando la vio”.La función de Yahualica fue solicitada por las propias autoridades culturales del municipio, y aportarán el salario de los 32 actores. “Tuvimos que rehacer la escenografía, reducirla, y nos apoyaremos de los recursos escénicos que tengan allá”.Entre los actores principales están Marco Antonio Orozco, Magdalena Caraballo, Jesús Hernández, Alberto Ornelas, Javier Gondi, Markos Vargas, Pablo Mata, Susana García, Ana Levasi y Alessandro Di Steffano.“Se hizo un promocional para la obra de teatro con el apoyo de Tuxpan. Sí tenemos el proyecto de convertir en película este proyecto, pero necesitamos un director. Por lo pronto podríamos trabajar con Gisela Rea Dignoret, directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara, quien quiere hacer un musical sobre ‘Al filo del agua’”.

