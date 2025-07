Will Poulter es el nuevo Pennywise

El remake de la película “Eso” volverá a ser filmada, ahora por el director Cary Fukuyama, conocido por haber dirigido algunos capítulos de “True Detective”. En ese entonces, en 1991, el famoso payaso, conocido como Pennywise fue interpretado por el actor Tim Curry, lugar que ocupará ahora el joven actor Will Poulder.El británico intérprete, con apenas 22 años será el nuevo Pennywise, según las fuente de Variety, el muchacho le voló la cabeza con su oscura audición a Cary, quien también quedó impresionado por la buena vibra del rumor por su próxima actuación como traicionero ladrón en “The Revenant” (2015), filme del mexicano Alejandro González Iñárritu, con Leonardo DiCaprio.El estudio y Will ya están en negociaciones para que él protagonice las dos películas, que consistirán en un primer filme con las versiones pequeñas de los chicos, y un segundo con sus versiones adultas.“Después de haber considerado actores de mayor edad, como Mark Rylance y Ben Mendelsohn para el papel de Pennywise, New Line quería tomar otro camino y elegir a un actor más joven”, dice Variety.Además agregó que “las fuentes dicen que al final, Fukunaga no pudo decir que no después de ver la audición de Poulter, y que sintió que era el actor indicado para el papel”.New Line adaptará la épica novela de King en dos películas, una centrándose en los personajes principales como niños, y la otra en ellos como adultos.Pennywise, el emblemático payaso que llegó a la pantalla a través de una miniserie dirigida por Tommy Lee Wallace, en 1990, dará su salto al cine que serán conducidas por el director de “True Detective”, Cary Fukunaga.“La idea es comenzar la preparación oficial en marzo para filmar en el verano”, anunció el productor Dan Lin según lo consignado por Vulture, meses antes de anunciar a su protagonista.Respecto a la decisión de hacer la nueva adaptación en dos entregas Lin explicó: “El libro es tan épico que no podíamos decir todo en una película y construir personajes con suficiente profundidad”.El remake de “It”, nombre original en Estados Unidos, y “Eso”, en Latinoamérica, se comenzará a filmar este verano en Nueva York.“Lo más importante es que Stephen King nos dio su bendición”, aseguró el productor, y añadió que el proyecto no se realizaría sin contar con la aprobación del autor que pudo revisar el guión.Will Poulter, de 22 años, ha trabajado en películas como “The Maze Runner” y “We´re the Millers”.mac

Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .