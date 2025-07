Led Zeppelin lanza versiones remasterizadas de tres de sus álbumes

El diario "The Guardian" informó que el grupo de rock Led Zeppelin lanzará la versión remasterizada de los álbumes “Presence” (1976), “In Through the Outdoor” (1979) y “Coda” (1982) el próximo mes.La banda británica se creó en 1968 por el vocalista Robert Plant, el bajista John Paul Jones, el baterista John Bonham (1948-1980) y el guitarrista Jimmy Page, quien está a cargo de remasterizar los álbumes.“Presence” fue grabado en circunstancias difíciles en 1976 cuando Plant aún se recuperaba de un accidente automovilístico, por lo que tuvo que grabar desde una silla de ruedas, informó el diario “The Guardian”.La versión remasterizada de “Hots on For Nowhere”, del álbum “Presence” fue divulgada hoy aquí como un adelanto de lo que será el álbum que contiene éxitos como “Achilles’ Last Stand”, “Tea for one” y “Nobody’s Fault But Mine”.Desde la muerte del baterista en 1980, la banda se disolvió y desde entonces sus miembros se han presentado públicamente en contadas ocasiones. La más reciente y exitosa fue en 2007 en la Arena 02 de esta ciudad.Este año, la legendaria banda celebró la reedición de su exitoso álbum “Physical Graffiti”, a 40 años de su lanzamiento, el 24 de febrero de 1975.

