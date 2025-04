Canciones de Dioses

La Semana Santa, del 14 al 20 de abril, es tiempo de ponerse un poco espiritual, y es por esta razón que este Cromañón va dedicado a recomendar algunas canciones que tienen que ver con alguna deidad, de diferentes religiones. Los dioses están presentes desde un inicio en la historia del hombre y prácticamente en todas las civilizaciones, sin importar su ubicación geográfica.

Kala Marka

• “América” es una rolita del reconocido grupo boliviano Kala Marka, que nos habla de la unión de los pueblos e implora a Wiracocha para que se pueda darse ese encuentro. Wiracocha era el dios principal entre los pueblos incas, el creador de todas las cosas o la sustancia de la que se da origen a todas las cosas y estaba íntimamente ligado al mar. “Wiracocha, dios de los dioses. Te imploran tus hijos e invocan, el encuentro. Cóndor del sur, águila del norte. Espíritus vivientes , ojos del cielo”.

Dios DJ

• “La segunda oración” del grupo Cielo y Tierra, del que es principal fundador Pedro Vadhar, integra en su música cantos rituales de las naciones indígena de nuestro continente americano y los mezcla con las armonías y los instrumentos contemporáneos. Esta rolita menciona a Wakan Tanka que es un término Sioux para referirse a lo sagrado y puede traducirse como “Gran espíritu”. “Oeo, oeo la piel del mar, del mar. Oeo, va lleno de fe, carnal, carnal”.

• “Dios de la lluvia” es de El Último de la Fila, dueto español muy exitoso en los ochentas, no se refiere a algún dios en concreto, puede ser Tlaloc si es náhuatl, Chaac si es maya, Tajín si es totonaca, Lon si es inca, Zeus si es griego, Min si es egipcio, Tonelili si es navajo o Freyr si es nórdico, etcétera, etcétera. “Dios de la lluvia apiádate, de las bestias y de mí. Vino tu llanto a redimir a un mundo polvoriento y gris”.

Roberto Carlos

• “Luz divina” es una canción de Roberto Carlos, de quien no es extraño escuchar canciones dedicadas a Dios o a Jesús, y esta no es la excepción, nos habla de esa luz divina que nos enseña el camino de paz que hay que seguir. Viene incluida en su disco “Mensajes de fe”, de 1991. “Luz que me ilumina el camino y que me ayuda a seguir. Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír. Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz”.

• El “Eye in the sky” o “Ojo en el cielo” del Alan Parsons Project, no es otro más que el dios Horus (el elevado), en la mitología egipcia el dios de la guerra y la caza, hijo de Isis y Osiris. Se considera que él es el iniciador de la civilización griega. Fue representado como un halcón o como un hombre con cabeza de halcón con la corona doble. “I am the eye in the sky looking at you. I can read your mind. I am the maker of rules, dealing with fools. I can cheat you blind. And I don’t need to see anymore to know that”.

LP

• “Quetzalcóatl” es una composición de los suecos del grupo Therion (que significa bestia), que mezcla el heavy metal con los sonidos sinfónicos. Este grupo gusta de interpretar canciones que tratan sobre temas mitológicos, mágicos, ocultismo o tradiciones y escritos mágicos de tiempos muy antiguos. “One day in (the) Maya calendar. The Winter Solstice is open. Like a gate to the Plumped Serpent. For the Maya and the Toltec he return”.

• El grupo Síntesis (de Cuba) nos presenta su rola “Oya”, que es una deidad yoruba, sincretizada con la virgen de la Candelaria y santa Teresa de Jesús. También se le llama Yansa y es la diosa de las tempestades y del viento fuerte que las precede y gobierna junto con Changó. Esta canción es un llamado emotivo a la esperanza y la resistencia en tiempos de adversidad. “‘Será que a força da fé que carrega nosso viver / Pode mover montanhas’”.

Música de dioses

• “Hera”, diosa del matrimonio, de Alejandro Filio nos habla de la esposa de Zeus en la mitología griega clásica. Su madre era Rea y su padre Cronos. Era violenta, celosa y vengativa. Esta la primera versión de su disco “en esta inmensidad”, la segunda versión a dueto con Víctor Manuel del disco “Un secreto a voces” y la tercera en vivo en el disco “Alejandro Filio en Buenos Aires”, en lo personal prefiero la segunda versión. “Hera, la hija de Cronos, bañándose al sol. La diosa del matrimonio celando a su dios. Hera bajaba a la tierra y caminaba en la hierba buscando el amor”.

• “Primer estrella de la tarde”, de Fernando Delgadillo junto con Gonzalo Ceja, es una rolita de 1997 dedicada a la falta que nos hace Quetzalcóatl (la serpiente emplumada), uno de los más importantes dioses de la cultura mesoamericana. Dios de la vida, la luz, la fertilidad y el conocimiento. Para los aztecas era algo parecido a un dragón, creador y transgresor de las fronteras entre el cielo y la tierra y que contribuyó a la creación de la humanidad. “Siguiendo tus pasos, pensando en tu obra y entonando la leyenda. Vuelvo a trazar tu perfil. Reconozco tu mano tras de todo, pero sólo hallé silencio, cuando pregunté por ti”.

George Harrison

• “My sweet Lord”, del ex Beatle George Harrison, es de 1970, de su disco “All things must pass” y es una alabanza al dios hindú Krishna. Con el propósito de abandonar el sectarismo religioso incluyo el aleluya judío, oraciones védicas y cánticos del Hare Krisna. Esta canción refleja el deseo de Harrison de tener una relación directa con dios y su sencillez la ha hecho identificable con todos los creyentes, independientemente de su religión. “My sweet lord, my lord, mmm my lord. I really want to see yoy. Really want to be with you. Really want to see you, lord, but it takes so long, my lord”.

FRASE

“Conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses”, Sócrates.

DATO

