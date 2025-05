33 Revoluciones: Música desde el corazón, Aliz

La cantautora originaria de Guadalajara: Aliz, nombre de origen hebreo que se traduce como «Princesa de Dios», lo que sugiere una conexión con lo divino y una naturaleza noble y regia, es una persona que irradia confianza, liderazgo y feminidad.

Estableció su carrera musical con el lanzamiento de su segundo sencillo “Luz de Rehilete”, tras debutar con “No hay más” a inicios de 2025.

Hace un año que comenzó en calidad de músico callejero cantando un repertorio de alrededor de 10 canciones propias y algunos cóvers, teniendo presentaciones en el Andador de Zapopan, Los Arcos de Puerto Vallarta y en el “Festival de las Flores” en mayo del 2024, así como también en algunos bares y foros dentro de la ciudad.

Su segundo sencillo ya está disponible en plataformas digitales como Spotify y Apple Music, y puedes seguirla en sus redes sociales como: @aliz.singer.

Aliz

En entrevista con Aliz para conocer más de ella y de su camino a la música.

—¿Cuál es el momento en que decides dedicarte a la música?

—Decidí dedicarme a la música por completo después de darme cuenta que con mi voz y mis composiciones podía expresar lo que solía ser inexpresable con palabras. A través del piano y de mi voz supe que podía ser enteramente yo, fue entonces cuando el cantar se convirtió en mi instrumento principal para expresarme y dar amor y consuelo a quién me escucha. La música me conecta conmigo misma, me hace sentir viva, libre, siento que vuelo, es mi manera de dar al mundo lo que mi corazón tiene para ofrecer. Recuerdo cómo al principio escribir, componer y cantar era mi refugio pues he pasado por cuestiones muy difíciles en la vida y era mi manera de liberarme y al mismo tiempo conectarme conmigo misma.

—¿Dónde estás grabando tus canciones, las está produciendo alguien?

—Sí, tengo productor y aunque yo compongo y hago todos los arreglos, él le pone la cereza del pastel, se llama Keego lsunza.

—“Luz de Rehilete” toca el tema de un problema que tiene muchos años, ¿qué piensas al respecto?

—“Luz de Rehilete” es mi segundo sencillo, del álbum que saldrá poco a poco este año, titulado “Caleidoscopio Armónico”. Es una canción especial en la que quise despojarme de ese sentimiento de tristeza profunda e impotencia de haber perdido a mi mejor amigo, efectivamente este suceso fue mucho tiempo atrás, al principio no pensaba hacerlo canción, pero me sentí tan liberada al hacerlo que quise que mi gente (mis amigos seguidores), sintieran hasta los huesos esa misma emoción hipnótica de tristeza al perder a alguien amado, para que al final pudieran sentir liberación, paz y serenidad.

Aliz

—Menciona las cinco canciones que te hubiera gustado escribir.

—Las cinco canciones que me hubiera gustado escribir son: “La vie en rose”, “Exist for love” (Aurora), “It’s a hard life” (Queen), “Dream on” (Aerosmith) y “The conflict of the mind” (Aurora).

—Si pudieras colaborar con otros artistas o grupos ¿cuáles serían estos?

—Se vale soñar, me encantaría colaborar con artistas a los cuales me siento afín y les tengo profunda admiración. Algunos de ellos son: Aurora, Coldplay, Olivia Rodrigo, Billie Eilish, Adele, Lady Gaga y mi máximo hubiera sido Freddie Mercury.

—¿Cómo nace una canción en la mente de Aliz?

—Para mí es sencillo crear una canción, lo siento como un tipo de autocuidado, un autocuidado que está ligado al amor que siento por la vida, por la gente y el respeto a nuestras historias que se vinculan, es un proceso libre para mí, lo siento natural y los sonidos los escucho en mi mente al estar relajada, dormida o al ver colores o sentir texturas en la vida diaria, a veces es primero la melodía o a veces estoy tocando y salen melodías con los colores que veo en los acordes.

—¿Cómo es un día en la vida de Aliz?

—Mis días están llenos de música, practico canto, piano y guitarra diariamente por las mañanas, después de salir en bici o al gimnasio, medito una vez a la semana y por la tarde hago una vida “normal”. Trato de agradecer diariamente por un nuevo día al universo.