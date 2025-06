Creadores destacan el papel del arte y el activismo en experiencias LGBTQ+

Por el Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, el MUSA de la Universidad de Guadalajara y la Defensoría de Derechos Universitarios organizaron la mesa de diálogo “Voces en tránsito: arte, cuerpo y resistencia”. Artistas trans reflexionaron sobre sus experiencias en producción creativa, activismo y transformación social. Participaron Arséne Cybelle Discordia, JossNill Riot Brito, Juan Antonio Orozco, Paula M. Goretti, con Mariño González como moderadora.

La doctora Érika Loyo estuvo a cargo de la introducción

La titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UdeG, doctora Érika Loyo Beristain, destacó la importancia de estos espacios para discutir colectivamente las vivencias, identidades y realidades, así como los retos que enfrenta la universidad en temas de discriminación hacia grupos diversos.

“A través de las nuevas políticas universitarias hemos podido reforzar la convivencia dentro de los espacios universitarios que alguna vez fueron lugares donde algunas personas de la comunidad fueron violentadas, dañando su salud socioemocional. Hemos entrevistado y escuchado a las y los estudiantes y, gracias a eso, hemos instruido, junto con la Rectora General Karla Planter Pérez, la incorporación, por ejemplo, de baños neutros en los centros universitarios, además de atender las situaciones de violencia y brindar apoyo emocional; en pocas palabras, queremos mejorar lo que es ser diverso dentro de estos espacios. Falta camino por recorrer y mucho que trabajar, pero tenemos toda la voluntad para lograrlo”, dijo.

Para Juan Antonio Orozco, el escribir y crear obras pictóricas le ha representado una especie de refugio y un ejercicio para estar en constante autoexploración: “Comencé a escribir en secundaria; fui primero escritora que mujer trans, pero fue hasta ese momento que comencé a sentirme acompañada; fue la posibilidad de platicar conmigo y entender muchas de mis inquietudes”.

La fotógrafa Paula M. Goretti coincidió en llamar al arte un refugio, y agregó: “El arte ha sido una herramienta de defensa, pero también una trinchera para acercarme a mí y reconocerme”.

Inicio de la mesa de diálogo Voces en tránsito

El músico JossNill Riot y la productora Arséne Cybelle mencionaron que no es sólo importante su quehacer artístico, sino el de otros miembros de la comunidad LGBTQ+, quienes, por medio de su arte, han permitido que muchas personas logren conectar.

“El arte me permitió explorar mi identidad, normalmente, hay pocos espacios para reflexionar quiénes somos; es casi un privilegio poder hacerlo y yo lo conseguí mediante mi trabajo. Además, es importante también el arte de otros, porque el vernos reflejadas en el arte nos sirve para reconocernos”, agregó Cybelle.

“Crecer con personajes complejos en sus identidades fue un alivio; es un alivio siempre sentirse representado y, como artista y activista, quiero visibilizar y ser una voz para la comunidad”, declaró JossNill Riot.

En temas de activismo en favor de los derechos LGBTQ+, las y los artistas mostraron una postura muy firme en contra de la mercadotecnia y la moda “pro orgullo”, y enfatizaron cómo la lucha colectiva es importante para lograr cambios significativos.

“Las personas de la comunidad siempre hemos sido cercanas al arte; sin embargo, hay que entender que todos y todas somos diversos porque tenemos vidas diferentes, no somos las mismas personas y es por eso que las obras que generamos son importantes, representan la vivencia humana. Aun sabiendo esto, he visto a personas usurpando nuestras vidas LGBTQ+ para ganar premios y reconocimientos, dejando a un lado su propia carga personal. Hablemos siempre desde la autenticidad y no dejemos que nos arrebaten nuestras voces”, mencionó Juan Antonio Orozco.

Para Paula M. Goretti, la “agenda” LGTBQ+ que se presenta principalmente en el mes de junio, puede ser un arma de doble filo para las personas que integran dicha comunidad: “La agenda puede ser maravillosa, pero también una trampa. Nos he visto convertirnos en mercancía. Nos regala tiempo y espacios como si fuese algo extraordinario nuestra existencia y no parte de algo cotidiano. Nuestra chamba como artistas es resguardar nuestras vivencias y no convertirnos en branding personalizado”.

Personas que participaron en la mesa de diálogo

Arséne Cybelle Discordia reconoció que la mejor manera de luchar contra la heteronorma es saber que cada uno sólo tiene el control de su propia vida, por lo que es importante cuestionar todo el tiempo quiénes somos y cuidar nuestro entorno como forma de resistencia.

“Lo importante del movimiento es ejercer comunidad, encontrando apoyo, zonas y espacios seguros. El hecho de nombrarnos ayudará en el entendimiento propio y colectivo. Nombrarnos y hablar, y seguir creando, es revolucionario”, compartió JossNill Riot.