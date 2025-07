Duki: la nueva era del trap

Duki World Tour, arrasa en CDMX, Monterrey, sold out y últimos boletos de su tour por el país.

Después de anunciar sus nuevos sencillos, “Golfista y no me alcanza”, Duki anuncia sold out: 12-09-25 CDMX: Palacio de los Deportes sold out, 17-09-25 Querétaro: Auditorio J. O. de Domínguez, 19-09-25 Guadalajara: Arena VFG- últimos boletos, 20.09-25 Monterrey: Auditorio Banamex sold out, 24-09-25 Puebla: Auditorio GNP seguros, 27-09-25 Mérida: Foro GNP seguros, últimos boletos.

Duki llega a México en septiembre con dos fechas agotadas y el impulso de una gira mundial que viene haciendo historia en países como Estados Unidos, España, Argentina, Chile y Puerto Rico. El furor por el ícono del trap se hizo evidente con el sold out del 12 de septiembre en el Palacio de los Deportes (CDMX) y del 20 de septiembre en el Auditorio Banamex (Monterrey).

Si estás en Guadalajara, Querétaro, Puebla o Mérida aún tienes oportunidad de vivir esta experiencia en vivo. ¡Quedan pocos boletos!

Duki marcó un crecimiento exponencial en cada una de sus presentaciones, puesto que se sigue reafirmando como el líder de un movimiento que cambió la escena global, con nuevos hits, himnos que trascienden fronteras y su presencia imponente.

En Buenos Aires el artista ya agotó 10 shows de un total de más de 150.000 personas, durante su primera fecha de la gira el Movistar Arena fue testigo de la pasión y lealtad que este artista provoca en el público, con seguidores llegados desde todo el país y países vecinos, armando una previa en las inmediaciones para compartir un sentimiento único que despierta el Duko, y más cuando se le puede disfrutar en suelo nacional.

Con más de 300 mil entradas, agotando funciones y añadiendo fechas alrededor del mundo, su “World Tour” es mucho más que la presentación oficial de un álbum es una etapa bisagra en la carrera de Duki, que abriendo plenamente su alma en este proyecto se convirtió en la voz de millones de personas y en el referente de toda una generación.

“Nueva Era”, “Brindis” y “Constelación” son algunas de las canciones de “Ameri” que dieron vida a un ritual colectivo maravilloso, replicando en miles de personas la historia de este joven que soñó alguna vez con ser cantante y hoy convoca multitudes. Además, “Givenchy”, “Rockstar” y “She Don’t Give a Fo” fueron coreadas por una marea humana, entre otros hits que ya la gente siente tan propia que emociona.