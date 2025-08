Canciones sobre alguna cosa

No cabe duda que los compositores tienen esa cualidad de encontrar historias en cosas que al común de los mortales nos pasan desapercibidas. Como prueba de que se pueden hacer rolitas sobre casi cualquier tema, este Cromañón trae a la palestra algunas de las canciones que están dedicadas a cosas que nos son de uso cotidiano o que vemos alrededor nuestro, la mayoría de las veces sin prestarles atención.

Juan Gabriel

• “A mi guitarra” es de Juan Gabriel y es también el nombre de su sexto álbum salido al mercado un 9 de junio del año 1975 y con él empieza su internacionalización. Como su nombre lo indica es una rolita dedica a su guitarra que lo acompaña a donde quiera y le ayuda a hacer sus composiciones. Está por demás que es de las más recordadas de su repertorio. “Yo ya no me siento sólo, ya tengo una amiga, ya soy muy feliz. Es una linda guitarra la que me aconseja lo que hay que decir, sí”.

• En 1960 salió la canción “Itsy bitsy teenie weenie yellow polkadot bikini”, composición de Paul Vance y Lee Pockriss, que se convirtió en un éxito en la interpretación de Bryan Hyland. Está dedicada al bikini prenda que en 1946 sorprendió a todo el mundo por ser muy escasa de tela. En México la versión en español a cargo de Manolo Muñoz, quien fue acompañado por el Grupo de Jorge Ortega, es llamada simplemente “Bikini amarillo”, y también se escuchó bastante a principios de los años sesenta. “Tenía temor a salir del vestuario, como si fuera pecado salir. Tenía temor a salir del vestuario, porque los hombres la iban a ver”.

• “Chiquillada”, canción de 1970, es del cantautor uruguayo José Carbajal mejor conocido como “El sabalero” y esta dedicada a su pantalón cortito que usaba de niño como era la costumbre, para poder jugar con más comodidad y no ensuciar ni romper los pantalones de las rodillas. En México fue muy conocida con Chabelo, en Uruguay con Los Olimareños y en Argentina con Leonardo Favio. “Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol. Una perrita que andaba abandonada pasó a ser la mascota del cuadro que ganó”.

Óscar Madrigal

• Óscar Madrigal logró a principios de los años sesenta ser uno de los más exitosos baladistas, a pesar de haber grabado pocas canciones. Su cóver de “Cosas” en 1962 es sin lugar a dudas una de las canciones más recordadas, no sólo de él, sino de la época de oro del rock and roll en México. Esta canción en inglés se llama “Things” y fue un gran éxito a mediados del 62 en la voz de su creador Bobby Darin. “Cada vez que veo por la ventana, miro para el parque sin cesar. Las parejas platican de amores, pero nada más puedo soñar”.

• “Desde el Pirulí se ve un país” es del cantautor asturiano Víctor Manuel de 1983, de su disco “Por el camino”, que es un disco muy recomendable. Está dedicada a la torre de comunicaciones de RTVE en Madrid que tiene forma de pirulí y desde donde se ve la ciudad capital de España. Digamos es como un punto de vista desde donde se puede observar la realidad española, con sus logros y problemas. “Desde el pirulí se ve un país, confundido y feliz de perfil. Que anda descubriendo como es aunque sepa muy bien lo que no quiere ser”.

• “El trenecito” cantado por Leda Moreno en 1961 no dejó de andar durante todos los años sesenta y principios de los setenta. Está incluida en su disco elepé llamado “La sensacional Leda Moreno”. En ese trenecito, que por cierto era muy pequeño, viaja para encontrase con su amor que la esperaba en la estación. Existe en internet una versión con ella misma cantándola en alemán. La versión original es de Frich Storz. “Con el trenecito voy, rumbo donde está mi amor, que esperando está en la estación. Siento yo en mi corazón, una grande emoción, pues ya pronto vamos a llegar”.

Roberto Carlos

• “La Carcachita”, como la conocimos en México, fue el primer éxito en Latinoamérica del brasileño Roberto Carlos y se llamó originalmente “Mi cacharrito”. Aparece en su disco de 1965 llamado “Roberto Carlos canta a la juventud”, que por cierto fue el primero que grabó en español pues antes cantaba en portugués su idioma natal. El cantador se enamora de una Carcachita que le trae pegue con el sexo opuesto. “Mande mi Cadillac al mecánico hace días. Hace tanto tiempo que en verdad lo merecía. Y como necesito tanto el carro le lleve a revisar, pip pip, quiero reparar mi Cadillac”.

• “Pequeño y andarín” de Juan Carlos Calderón que grabó el grupo Mocedades en su disco de larga duración llamado simplemente “5” de 1974 y está dedicada a un pequeño auto, quizás un Seat 850 que, a pesar de su tamaño, no se raja, carga con toda la familia y los mueve de un lugar a otro con poca gasolina y algunos adornos en su carrocería. “Duerme junto a un muro, como un clochard de París. Come por diez duros, es bajito y andarín. Su pequeño dueño dice tiene porvenir, cortas son sus piernas, pero eterno su existir”.

The Cyrkle

• “Red rubber ball” o lo que es lo mismo en castellano “Pelota de goma roja” fue el único gran éxito del trío de pop llamado The Cyrkle. Es de 1963 y fue escrita por Bruce Woodley y Paul Simon. Esta desde la perspectiva de un hombre que termina una relación amorosa insatisfactoria, pues su pareja nunca le prestó la atención necesaria. Con actitud positiva mira el sol de la mañana que brilla como una pelota roja de goma. “I should have known you’d bid me farewell. There’s a lesson to be learned from this and I learned it very well. Now I know you’re not the only starfish in the sea. If I never hear your name again, it’s all the same to me”.

• “Soy un pobre agujero” del cantautor argentino León Gieco de su álbum de 1981 llamado “Pensar en nada” está dedicada a un agujero en plena calle que reflexiona sobre su condición de abandono y soledad. Sin lugar a dudas es una metáfora sobre la condición de desamparo que sufren algunas personas en nuestra sociedad. “Me pueden mirar de arriba hacia abajo y yo de abajo solo puedo ver el cielo, soy, solo soy un pobre agujero. Hace ya tiempo guardo hojas del invierno y revivo a veces algún sapo sediento, soy, solo soy un pobre agujero”.

FRASE

“Tenga cuidado con las cosas pequeñas. Su ausencia o presencia pueden cambiarlo todo”.

DATO

Si quieres escuchar estas y otras canciones, no te pierdas este y todos los jueves de las 19:30 a las 21:00 hrs. por Radio Infinito 1316 (www.infinito1316.com) y Alba Radio Guanajuato (www.albaradioguanajuato.com), el programa Crónicas del Cromañón con pura música fine. Además, tenemos la repetición también el jueves, pero a partir de las 21:10 hrs.