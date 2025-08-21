“Nadie 2”: El regreso del agente Hutch

La primera vez fue en busca de los villanos por venganza. Esta vez parece que no puede escapar de ellos, ni siquiera estando de vacaciones.

Tras el éxito inesperado de “Nadie” de 2021, en el que Bob Odenkirk inauguró el papel del asediado hombre común y asesino secreto Hutch Mansell, los cineastas comenzaron a pensar en cómo sería la siguiente etapa de la vida de él y su familia, ahora que su esposa, Becca, y sus hijos conocían su verdadera identidad.

“Han pasado tres años desde los acontecimientos de la primera película, y vemos cómo han evolucionado Hutch y su familia”, dice la productora Kelly McCormick. “Pasaron por mucho en la primera película y con ‘Nadie 2’, pasan por aún más”.

Con Hutch trabajando sin parar matando criminales para otros criminales, él y Becca están al límite en casa: sobrecargados y desincronizados, comunicándose exclusivamente mediante recordatorios y listas de tareas.

“El reto en una secuela es, una vez que el genio sale de la lámpara, cómo contar una historia cautivadora y crear suspenso”, dice el productor Marc Provissiero. “Sabemos que él tiene habilidades particulares”.

La familia necesita un respiro, y cuando Becca lo menciona, Hutch aprovecha el momento y decide llevar a toda la familia a un pueblo con parques temáticos que adoraba de niño.

Pero resulta que unas vacaciones familiares pueden ser lo único que puede desbaratar el juego de un asesino experto.

“Hasta James Bond se vería obligado a rendirse en medio de unas vacaciones familiares patéticas”, dice el productor Braden Aftergood. “No importa lo asesino que seas, tendrás que lidiar con mala comida, malos hoteles, largas colas, parques acuáticos apestosos. Ningún entrenamiento de operaciones especiales puede superar estas experiencias tan humanas”.

Y entonces las cosas se complican. “La inclinación de Hutch por la violencia puede ser lo que lo hace excelente en su profesión, pero no es tan bueno en otros aspectos de la vida”, dice McCormick.

Así que, mientras están de vacaciones, Hutch se pone nervioso y se mete en problemas, y ahora tiene que encontrar la manera de salir de ellos mientras su familia está a su lado todo el tiempo. Cuando estás de vacaciones en familia, estás mucho más conectado y no tienes tu rutina habitual, así que esta vez su familia está mucho más cerca del peligro y él tiene que encontrar la manera de sortearlo.

Para el aclamado guionista Derek Kolstad, “Nadie 2” brindó una valiosa oportunidad para explorar los aspectos de él y su familia que más conectaron con el público.

“Hutch nos brinda a todos un poco de catarsis al hacer lo que hace con quienes lo hace; un buen hombre haciendo cosas malas a personas peores”, dice Kolstad.

“Él conecta porque es como nosotros, intentando encontrar el equilibrio entre quiénes deberíamos ser y quiénes queremos ser. Él sabe que debería ser un hombre de familia, pero quiere ser un auditor de bolsa negra. Pero, aunque cree que debe ser una cosa u otra, la verdad es que ambas lo complementan a su manera. Y solo cuando decide ser honesto consigo mismo y con sus seres queridos puede llegar a ser verdaderamente un hombre completo. También me encanta que Hutch se esfuerce y que Becca y los niños puedan ver y respetar que lo intenta”.

Al mando de la dirección se encuentra Timo Tjahjanto, un innovador cineasta indonesio.

El director quería plasmar la brutalidad cruda y desordenada de las peleas a puño limpio de la vida real. “La acción es un lenguaje universal”, afirma Tjahjanto. El estilo era ideal para esta película y para el personaje. “Hutch es el arquetipo perfecto del que se ensucia, se descuida, se distrae; eso es parte de la belleza”, dice Tjahjanto. “Es un tipo que no cede”.

Hutch Mansell, interpretado por Bob Odenkirk, es un hombre excepcional. Trabajando a tiempo completo como asesino para saldar la deuda de 30 millones de dólares que contrajo con la mafia en la primera película, él ha hecho las paces con sus ángeles oscuros. Ama su trabajo y ha logrado mantener compartimentado su mundo sin ley y sin poner en peligro a su familia... hasta ahora.

“Al final de la primera película, conocíamos la naturaleza violenta de Hutch, sus habilidades y su conexión con agentes secretos importantes y malvados, así que necesitábamos trabajar con eso”, dice Odenkirk.

En “Nadie 2”, Hutch puede que esté manteniendo a su familia, pero también se está perdiendo una vida plena con ellos. “Hutch, como muchos padres con exceso de trabajo, no está mucho tiempo con ellos”, dice Odenkirk. “Su esposa, Becca, es agente inmobiliaria y también está fuera todo el tiempo. Los niños están creciendo y sus vidas son muy ocupadas. Quiere llevarlos al lugar que recuerda de niño, las únicas vacaciones que tomó. Plummerville, un enorme parque acuático, solo que resulta ser un pueblo vacacional de mala muerte”.

Las cosas empiezan a ir mal en cuanto la familia pone un pie en el pueblo. “Él no tiene excusa para ser violento o portarse mal”, dice Odenkirk. De hecho, le prometió a Becca que se tomaría ese descanso. Pero ocurre un incidente en una galería de juegos donde su hijo, Brady, se involucra en una pelea a empujones. Hutch se mete en medio. Entonces, uno de los guardias de seguridad golpea a su hija, Sammy, en la cabeza. No le hace daño, pero Hutch no puede contenerse.

Cuando pierde los estribos, termina llamando la atención de una siniestra organización criminal que opera en secreto por las carreteras secundarias del pueblo. Pronto descubrirán que no es buena idea meterse con un “Don Nadie”.

Recomendable para los fans del cine de acción tipo John Wick. ¡Nos vemos en el cine!

