El Conejo y su Amigo en la Luna: Jesús González

Economista por la Universidad de Guadalajara, Jesús González Contreras obtuvo una Maestría en Negocios y, posteriormente, se especializó en Internacionalización en la Universidad de Barcelona y cursó un MBA en la Escuela de Administración de Empresas en Barcelona. Es Economista Colegiado del Colegio de Economistas de Cataluña, miembro del Colegio de Economistas de Jalisco y de la Cámara de Comercio de Barcelona, lo que refleja su vinculación profesional activa entre México y España. Cuenta con más de veinte años de trayectoria en los sectores financiero y comercial, con amplia experiencia en liderazgo, gestión y asesoramiento financiero.

"Memorias de un tapatío en Barcelona", de Jesús González

“Memorias de un tapatío en Barcelona”, su primera obra publicada es un recorrido de medio siglo narrado en forma de conversación imaginaria con doña Lola, su madre ya fallecida. González Contreras recorre su infancia en Guadalajara, marcada por carencias pero llena de sabor y enseñanzas; sus años de juventud y viajes; los desafíos de abrirse camino; y el vínculo profundo que, a pesar de la distancia y del tiempo, siempre lo devolvió al hogar.

“Este libro es un homenaje póstumo a una mujer extraordinaria que rompió ciclos de violencia, sembró valores y dio alas a sus hijos. También es un espejo donde cualquier lector puede reconocer sus propias raíces, pérdidas, luchas y logros…”.

Con un lenguaje cercano, lleno de anécdotas y referencias culturales, la obra conecta a México y Cataluña, mostrando que, sin importar el lugar, la familia y la memoria son la brújula que guía nuestro viaje. Homenaje a las raíces tapatías y al mismo tiempo una celebración de la ciudad catalana que lo acogió, “Memorias de un…” se vale de una narración íntima y entrañable para mostrarnos cómo la identidad se construye en el cruce de lugares, memorias y afectos, y cómo el corazón siempre late entre el origen y el destino.

"Memorias de un tapatío en Barcelona", de Jesús González

Entre ambas ciudades, lo descubriremos, aparece un pilar fundamental en su vida: la Carrera de Economía y el gremio de los economistas. Formado en un contexto histórico complejo, con crisis financieras que marcaron a todo un país, el autor halló en la economía no sólo un campo de estudio, sino un camino para comprender los ciclos sociales, el valor del esfuerzo y la importancia de la visión colectiva.

Más que memorias personales, esta obra íntima y reflexiva muestra cómo la economía y los economistas atraviesan no sólo cifras y teorías, sino también las historias humanas que les dan vida…