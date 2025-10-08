Ópera “Cavalleria Rusticana” llevará las pasiones sicilianas a los municipios de Jalisco

Las intensas pasiones, traiciones y duelos de honor del siglo XIX llegarán a los escenarios de Mazamitla, Lagos de Moreno, Zapotlán el Grande y Guadalajara con la gira de “Cavalleria Rusticana”, una ópera que reunirá a 76 artistas locales en una producción propia de la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco.

Anuncian la ópera “Cavalleria Rusticana”

Bajo la dirección musical de Grace Echauri, la puesta en escena contará con la participación de cantantes del Estudio de Ópera, el Coro del Estado y la Orquesta Sinfónica para la Escena, en una iniciativa que busca descentralizar la oferta cultural y acercar el arte lírico a nuevos públicos.

El Secretario de Cultura, Gerardo Ascencio Rubio, destacó que esta propuesta responde a la política cultural de la actual administración, enfocada en llevar espectáculos de calidad a los municipios del interior. “Esto es parte de nuestro compromiso por descentralizar la oferta artística y poner este tipo de manifestaciones al alcance de públicos que difícilmente tendrían acceso de otra manera”, afirmó. Asimismo, subrayó que producciones de este tipo no solo enriquecen la vida cultural del estado, sino que también impulsan el desarrollo artístico de los talentos locales.

La gira iniciará el 11 de octubre a las 20:00 horas en la Parroquia de San Cristóbal de Mazamitla, y continuará el 18 de octubre a las 19:00 horas en la Basílica de Nuestra Señora de la Asunción de Lagos de Moreno. Posteriormente, la ópera se presentará el 26 de octubre en la Parroquia de San Antonio de Zapotlán el Grande, y concluirá el 1 de noviembre a las 19:00 horas en el Templo de San Sebastián, en el barrio de Analco de Guadalajara.

Anuncian la ópera “Cavalleria Rusticana”

Durante el anuncio, estuvieron presentes Allen Vladimir Gómez, Director de Desarrollo Cultural y Artístico; Astrid Meza Olvera, Directora de Operación y Programación Cultural; y Grace Echauri, Directora Musical de la producción. Meza Olvera resaltó que las cuatro presentaciones serán de acceso libre y gratuito, resultado del esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Cultura, los municipios, el sector empresarial, turístico y las comunidades religiosas que facilitarán los templos donde se llevarán a cabo las funciones.

“Cavalleria Rusticana”, de Pietro Mascagni, ofrecerá al público jalisciense un drama verista que retrata con realismo las pasiones humanas —amor, traición, celos y honor— en una aldea siciliana del siglo XIX. Con una duración aproximada de 57 minutos, la obra presentará un elenco integrado por Vanessa Jara Robles, María de Lourdes Escutia Romero, Jesús Miguel Frausto Zamora, Christhofer Iván Hernández Carrazco, Carlos Alberto López Santillán, Teresa Banderas y Diana Beatriz Martínez González. Esta colaboración entre agrupaciones artísticas reafirma el compromiso del Estado con la formación y proyección de nuevos intérpretes en Jalisco.

PARA SABER

Mazamitla

11 de octubre – 20:00 horas

Parroquia de San Cristóbal

Lagos de Moreno

18 de octubre – 19:00 horas

Parroquia Basílica de Nuestra Señora de la Asunción

Zapotlán el Grande

26 de octubre – 19:00 horas

Parroquia de San Antonio

Guadalajara

1 de noviembre – 19:00 horas

Templo de San Sebastián de Analco