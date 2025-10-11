Entregan galardones en la clausura del XXIV Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional “Herencia que suena”

Los cinco galardones del XXIV Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional (ENMT) distinguieron a músicos y agrupaciones por su trayectoria, aportaciones y compromiso con la preservación de una de las expresiones más emblemáticas de la identidad mexicana. Los reconocidos fueron seleccionados por un jurado especializado, que evaluó su trabajo y contribución al fortalecimiento del mariachi tradicional en sus diferentes manifestaciones.

XXIV Encuentro Nacional del Mariachi Tradicional “Herencia que suena” (HECTOR HERNANDEZ)

La Presea Francisco Sánchez Flores fue otorgada a Gerardo Lerma Arredondo por su incansable labor en favor de la salvaguardia del mariachi tradicional como tradición comunitaria, mientras que la Presea Gerónimo Méndez Martínezreconoció al Conjunto de Arpa Grande La Arena de Oro por la creación de nuevo repertorio en las formas líricas tradicionales. Asimismo, la Presea Vicente T. Mendoza fue concedida a Benjamín Muratalla por la calidad de su trabajo en el registro, documentación e investigación de las músicas tradicionales de México.

Por su parte, el Galardón Mariachi fue para María de Jesús Teresa Villalobos Ornelas, en reconocimiento a sus méritos indiscutibles en la interpretación y rescate de esta música, y la Medalla Nacional Cirilo Marmolejo distinguió al Mariachi Tradicional Hermanos Figueroa por su trayectoria, tradicionalidad y calidad interpretativa. Los premios fueron entregados durante la ceremonia de clausura del ENMT, realizada en el Teatro Degollado, en una gala encabezada por Carmen Vázquez Morales, Directora de Gestión Integral de Proyectos, y José Luis Coronado, Director de Museos, Exposiciones y Galerías (MEG).

Durante su intervención, Vázquez Morales destacó que el ENMT se consolida como un espacio de encuentro y aprendizaje, con actividades que incluyen conciertos didácticos, presentaciones en museos, veladas de minuetes, fandangos y galas en recintos emblemáticos. “Este año vimos gran respuesta del público, con un teatro lleno y más de 30 agrupaciones participando. Aquí se constata que el mariachi está vivo, vibrante y con un futuro que seguiremos construyendo junto a sus portadores”, subrayó.

La clausura también rindió homenaje póstumo a Concha Michel, figura esencial de la música popular mexicana. En su memoria se proyectó un video con imágenes de su vida y obra, acompañado por su propia voz, y posteriormente, Don Cornelio García y Maricela Guillén ofrecieron una emotiva interpretación de “El campesino y el sol”. Con esta celebración, el XXIV ENMT concluyó reafirmando el compromiso de la Secretaría de Cultura de Jalisco con la difusión, preservación y fortalecimiento del mariachi tradicional como patrimonio vivo de México.