Cine de terror por Jalisco TV con el Festival de la Luna Llena

En sinergia con cineastas, creadores locales y diversos artistas, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión (SJRTV) se suma este año al Festival de la Luna Llena, un encuentro cinematográfico que celebra el arte desde una perspectiva oscura y fantástica. La colaboración busca acercar el desarrollo cultural y artístico en Jalisco mediante un festival que explora el género del terror, fomentando la convivencia entre distintas comunidades creativas.

En su segunda edición, el Festival de la Luna Llena consolida su carácter multidisciplinario al integrar cine, literatura y música en una experiencia que trasciende las pantallas. Las actividades incluyen proyecciones de películas, un concurso de cortometrajes locales, clases magistrales, música en vivo y sesiones de poesía, distribuidas en espacios emblemáticos como Casa Ortográfika y el Museo Panteón de Belén, ambos en Guadalajara.

Festival de la Luna Llena

Este año, el festival amplía su alcance gracias al SJRTV, que transmitirá una serie especial de programas del 21 al 31 de octubre por Jalisco TV canal 17.1, llevando el espíritu del cine de terror a todo el estado. La propuesta se conecta con las tradiciones del Día de Muertos, tanto por su calendario como por su esencia temática, celebrando la riqueza cultural de Jalisco y de México a través de distintas manifestaciones artísticas.

El director y curador del festival, Abraham Escobedo-Salas, explicó que esta segunda edición fortalece su proyección internacional. “Nuestro concurso de cortometrajes tiene tres categorías: internacional, nacional y local. Los participantes locales asisten para hablar de sus cortos, mientras que algunos nacionales viajan para verlos en pantalla grande y dialogar con la audiencia”, comentó.

Escobedo-Salas destacó que el festival está abierto a todo público. “Los creadores o cualquier ciudadano pueden participar en talleres de literatura y poesía para luego declamar sus obras en público. Aunque existen otros festivales del género, nosotros buscamos dar otra visión del terror, no solo desde el espectáculo cinematográfico, sino desde el análisis de lo fantástico y lo real”.

Dentro de la programación también se incluyen mesas de diálogo sobre el terror en la vida real, espacios donde se reflexionan temas urgentes desde una perspectiva cultural. El objetivo, añadió Escobedo-Salas, es provocar encuentros entre distintas disciplinas artísticas, fortalecer la comunidad y fomentar el pensamiento crítico a través del arte.

La alianza con el SJRTV representa un paso clave para la consolidación del festival. “Este acercamiento surge como una oportunidad para llegar a un público más amplio, dar a conocer el festival y abrir un espacio a jóvenes cineastas, permitiéndoles mostrar sus cortometrajes en todo el estado y más allá, donde llegue la señal”, puntualizó el director.

El público podrá disfrutar de estas noches de cine y terror tanto en las sedes presenciales como a través de https://jaliscotv.com/ .

Para conocer la programación completa, se puede consultar las redes sociales del Festival de la Luna Llena en Instagram y seguir la transmisión diaria a partir de las 23:00 horas, donde el miedo, la imaginación y la creatividad se darán cita bajo la misma luna.

SELECCIÓN PARA EL CANAL TV:

Programa 1 – Día 21 de Octubre Selección 2025

● Mal de Ojo- 20 segundos

● Trás de la Puerta – 10 min

● ¿Dónde estás? – 10 min.

● Volverte a ver– 8 min (corto invitado, 10 aniversario)

Programa 2 – Día 22 de Octubre Selección 2025

● Descarado – 3 minutos

● Naualli – 6 min (Ganadores de la primera edición 2024)

● No Nacido - 7:30 min (Ganadores de la primera edición 2024)

● Bloody Glamping – 7 min

● Nelly sin salida – 5:40 min

Programa 3 – Día 23 de Octubre

● Techcheck – 4 min

● Aurora – 3:30 min

● El show de Ziggy – 11 min

● El Barbero (10 aniversario) – 12 min

Programa Completo – 25 y 31 de Octubre

Conjunto de cortos de los programas 1, 2 y 3

(13 cortometrajes en total)