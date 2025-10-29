Cronomicón

Habrá actividades gratuitas, y con costo, para celebrar una de las fiestas más emblemáticas de México

Agenda para conmemorar el Día de Muertos en Jalisco

Por Francisco Armenta
Con una propuesta integral que combina cultura, tradición y turismo, Jalisco reafirma su liderazgo como destino para vivir el Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas de México. Desde el 28 de octubre y al 18 de noviembre, la Secretaría de Turismo invita a disfrutar una amplia agenda cultural, gastronómica y artística en todo el estado, pensada para el disfrute de familias, visitantes y turistas.

Zona Metropolitana de Guadalajara

  • Guadalajara
    • 31 de octubre: Festival del Pan de Muerto y feria de productores locales en el Parque Monterrey, colonia Vallarta San Jorge.
    • Recorridos temáticos:
      • Tour Guadalajara Misteriosa, disponible de jueves a lunes (con costo en tapatiotour.com.mx).
      • Recorrido de Leyendas de Guadalajara, gratuito el último viernes de cada mes.
    • Museos:
      • Altar de Muertos en el Museo Regional (entrada libre).
      • Exposición de Brujería en el Museo Ocampo (con boleto en taquilla).
    • Entretenimiento:
      • “Misterio en el Abismo” en el Acuario Michin.
      • “Horror Dreams” en Selva Mágica (ambos con costo).
    • 1 de noviembre:
      • Desfile de Día de Muertos desde Parque la Penal.
      • Recorrido nocturno “La Ruta de los Ancestros” en el Bosque Los Colomos (registro previo en @bosquesamg).
    • Fiestas nocturnas:
      • Halloween Party en el Riu Plaza Guadalajara (boletos en recepción).
      • Halloween The Cage en The Lab, fiesta electrónica con DJs (boletos en Boletomóvil).
  • Zapopan
    • 30 de octubre al 2 de noviembre: Festival Monstruos, Brujas y Seres del Más Allá en el Conjunto Cultural Universitario (entrada libre).
    • 30 de octubre: Rodada de Miedo desde el Parque de las Niñas y los Niños.
    • 31 de octubre y 1 de noviembre: Festival Calaveritas en el Parque de las Niñas y los Niños (gratuito).
    • 1 y 2 de noviembre: Festival Gastronómico de Día de Muertos y Procesión de Catrinas en la Plaza de las Américas (entrada libre).
    • Hasta el 9 de noviembre: Parque temático Calaverandia en el Parque Ávila Camacho (con boleto).
Pueblos Mágicos y Municipios del Interior

  • Tequila
    • 1 de noviembre: Festival “Tequilero hasta los huesos” (gratuito).
    • Recorrido inmersivo “Entre almas y tequila” en el Castillo de Tequila (con costo).
  • San Pedro Tlaquepaque
    • 2 de noviembre: Procesión de Novias y Catrinas en la Calle Hidalgo.
    • Exposición “En las puertas del Mictlán” y Muestra de Altares en el Centro Cultural El Refugio (ambas gratuitas).
  • Chapala
    • Hasta el 2 de noviembre: Festival de Día de Muertos Chapala 2025 (entrada libre).
  • Ajijic
    • 31 de octubre y 1 de noviembre: VinArt Día de Muertos con degustaciones de vino frente al lago (boletos en Boletomóvil).
  • Ixtlahuacán de los Membrillos
    • Hasta el 2 de noviembre: Festival de Día de Muertos con desfiles y concursos en la Plaza Principal(gratuito).
  • Zapotlanejo
    • 31 de octubre al 18 de noviembre: 16° Festival de la Catrina “México, lindo y querido” con catrinas monumentales y espectáculos gratuitos.
  • Mazamitla
    • 30 de octubre al 1 de noviembre: 4º Festival Cultural de Día de Muertos en la Plaza Principal.
  • Tlajomulco de Zúñiga
    • 31 de octubre al 2 de noviembre: Festival Mictlán, al son del recuerdo, con flores de cempasúchil y música (entrada libre).
  • Tonalá
    • 1 de noviembre: Desfile de Día de Muertos en el Centro Histórico (gratuito).
  • Sayula
    • 26 de octubre al 2 de noviembre: 11º Festival de las Ánimas con desfiles, altares y callejoneadas (entrada libre).
  • Cañadas de Obregón
    • 2 de noviembre: II Festival “Almas en movimiento” con concursos de catrinas, pan de muerto y bebidas tradicionales (sin costo).
  • San Miguel el Alto
    • Hasta el 2 de noviembre: Festival de Ánimas con recorridos y desfiles (gratuito).
  • Mascota
    • 3 de noviembre: Charrería hasta los huesos, con cabalgata y concurso de escaramuzas desde la calle Hidalgo a la Plaza Principal.
  • Jamay
    • 1 y 2 de noviembre: Verbenas y muestras gastronómicas (entrada libre).
  • Ameca
    • 1 de noviembre: Ruta de Día de Muertos, rodada ciclista gratuita.
Regiones Turísticas

  • Costalegre
    • 1 y 2 de noviembre: Festival “Mictlán: un puente entre dos mundos” en el malecón de Barra de Navidad, con altares, teatro, música, talleres y gastronomía regional.
  • Puerto Vallarta
    • 30 de octubre al 2 de noviembre: Programa “Calaveras y Calaveritas” en el malecón, con más de 80 esculturas gigantes y una catrina monumental de 27 metros, todo con entrada libre.

PARA SABER

● Se invita a consultar los programas en las páginas y redes sociales de cada municipio y en @jalisco.esmexico, @visita_guadalajara, @costalegreoficial, @visitpuertovallarta.

