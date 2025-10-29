Agenda para conmemorar el Día de Muertos en Jalisco

Día de Muertos (LUIS_RAMIREZ)

Con una propuesta integral que combina cultura, tradición y turismo, Jalisco reafirma su liderazgo como destino para vivir el Día de Muertos, una de las celebraciones más emblemáticas de México. Desde el 28 de octubre y al 18 de noviembre, la Secretaría de Turismo invita a disfrutar una amplia agenda cultural, gastronómica y artística en todo el estado, pensada para el disfrute de familias, visitantes y turistas.

Zona Metropolitana de Guadalajara

Guadalajara

31 de octubre: Festival del Pan de Muerto y feria de productores locales en el Parque Monterrey , colonia Vallarta San Jorge.

Recorridos temáticos:



Tour Guadalajara Misteriosa , disponible de jueves a lunes (con costo en tapatiotour.com.mx).

Recorrido de Leyendas de Guadalajara , gratuito el último viernes de cada mes.

Museos:



Altar de Muertos en el Museo Regional (entrada libre).

Exposición de Brujería en el Museo Ocampo (con boleto en taquilla).

Entretenimiento:



“Misterio en el Abismo” en el Acuario Michin .

“Horror Dreams” en Selva Mágica (ambos con costo).

1 de noviembre:



Desfile de Día de Muertos desde Parque la Penal .

Recorrido nocturno “La Ruta de los Ancestros” en el Bosque Los Colomos (registro previo en @bosquesamg).

Fiestas nocturnas:



Halloween Party en el Riu Plaza Guadalajara (boletos en recepción).

Halloween The Cage en The Lab , fiesta electrónica con DJs (boletos en Boletomóvil).

30 de octubre al 2 de noviembre: Festival Monstruos, Brujas y Seres del Más Allá en el Conjunto Cultural Universitario (entrada libre).

30 de octubre: Rodada de Miedo desde el Parque de las Niñas y los Niños .

31 de octubre y 1 de noviembre: Festival Calaveritas en el Parque de las Niñas y los Niños (gratuito).

1 y 2 de noviembre: Festival Gastronómico de Día de Muertos y Procesión de Catrinas en la Plaza de las Américas (entrada libre).

Hasta el 9 de noviembre: Parque temático Calaverandia en el Parque Ávila Camacho (con boleto).

Pueblos Mágicos y Municipios del Interior

Tequila

1 de noviembre: Festival “Tequilero hasta los huesos” (gratuito).

Recorrido inmersivo “Entre almas y tequila” en el Castillo de Tequila (con costo).

en el (con costo). San Pedro Tlaquepaque

2 de noviembre: Procesión de Novias y Catrinas en la Calle Hidalgo .

Exposición “En las puertas del Mictlán” y Muestra de Altares en el Centro Cultural El Refugio (ambas gratuitas).

y en el (ambas gratuitas). Chapala

Hasta el 2 de noviembre: Festival de Día de Muertos Chapala 2025 (entrada libre).

(entrada libre). Ajijic

31 de octubre y 1 de noviembre: VinArt Día de Muertos con degustaciones de vino frente al lago (boletos en Boletomóvil).

con degustaciones de vino frente al lago (boletos en Boletomóvil). Ixtlahuacán de los Membrillos

Hasta el 2 de noviembre: Festival de Día de Muertos con desfiles y concursos en la Plaza Principal (gratuito).

con desfiles y concursos en la (gratuito). Zapotlanejo

31 de octubre al 18 de noviembre: 16° Festival de la Catrina “México, lindo y querido” con catrinas monumentales y espectáculos gratuitos.

con catrinas monumentales y espectáculos gratuitos. Mazamitla

30 de octubre al 1 de noviembre: 4º Festival Cultural de Día de Muertos en la Plaza Principal .

31 de octubre al 2 de noviembre: Festival Mictlán, al son del recuerdo , con flores de cempasúchil y música (entrada libre).

, con flores de cempasúchil y música (entrada libre). Tonalá

1 de noviembre: Desfile de Día de Muertos en el Centro Histórico (gratuito).

en el (gratuito). Sayula

26 de octubre al 2 de noviembre: 11º Festival de las Ánimas con desfiles, altares y callejoneadas (entrada libre).

con desfiles, altares y callejoneadas (entrada libre). Cañadas de Obregón

2 de noviembre: II Festival “Almas en movimiento” con concursos de catrinas, pan de muerto y bebidas tradicionales (sin costo).

con concursos de catrinas, pan de muerto y bebidas tradicionales (sin costo). San Miguel el Alto

Hasta el 2 de noviembre: Festival de Ánimas con recorridos y desfiles (gratuito).

con recorridos y desfiles (gratuito). Mascota

3 de noviembre: Charrería hasta los huesos , con cabalgata y concurso de escaramuzas desde la calle Hidalgo a la Plaza Principal .

1 y 2 de noviembre: Verbenas y muestras gastronómicas (entrada libre).

(entrada libre). Ameca

1 de noviembre: Ruta de Día de Muertos, rodada ciclista gratuita.

Regiones Turísticas

Costalegre

1 y 2 de noviembre: Festival “Mictlán: un puente entre dos mundos” en el malecón de Barra de Navidad , con altares, teatro, música, talleres y gastronomía regional.

en el , con altares, teatro, música, talleres y gastronomía regional. Puerto Vallarta

30 de octubre al 2 de noviembre: Programa “Calaveras y Calaveritas” en el malecón, con más de 80 esculturas gigantes y una catrina monumental de 27 metros, todo con entrada libre.

PARA SABER

● Se invita a consultar los programas en las páginas y redes sociales de cada municipio y en @jalisco.esmexico, @visita_guadalajara, @costalegreoficial, @visitpuertovallarta.