Presentan el programa Aulas de Música, en la Escuela Primaria Manuel Martínez Valadez

En un esfuerzo por fortalecer la formación integral de las y los estudiantes e impulsar el desarrollo artístico en la entidad, el Gobernador del Estado, Pablo Lemus Navarro, presentó el programa Aulas de Música, una iniciativa que busca introducir el arte en la educación básica y despertar el interés por la cultura desde edades tempranas. El anuncio se realizó en la Escuela Primaria Manuel Martínez Valadez, en Guadalajara, donde también se entregó la rehabilitación integral del plantel.

Programa Aulas de Música

Durante la presentación, Lemus Navarro destacó que Jalisco es el único estado del país que contempla la clase de música dentro de su plan de estudios, lo que marca un precedente en la educación pública nacional. “Todas las escuelas de Jalisco tienen su Aula Digital, pero además lo que estamos presentando el día de hoy: su Aula Musical. Jalisco es el único estado a nivel nacional que contempla, dentro de su plan de estudio, la clase de música”, expresó el mandatario.

A través de la Secretaría de Educación, se consolidaron 255 Aulas de Música en 71 municipios, beneficiando a más de67 mil niñas, niños y adolescentes de preescolar, primaria, secundaria y educación especial. Lemus adelantó que el próximo año se llegará a 100 municipios y que, en un plazo de dos años, el programa alcanzará cobertura total en el estado. “Con ello vamos a tener el mejor sistema educativo de la República Mexicana”, ratificó el Gobernador, quien reconoció el apoyo del magisterio jalisciense para consolidar estos proyectos.

La iniciativa forma parte de la estrategia Jalisco con Estrella, que busca dotar a las escuelas de aulas especializadas, infraestructura moderna, equipamiento y recursos pedagógicos para fomentar la formación artística y cultural. Además, el modelo educativo integra el arte con las tecnologías y las escuelas de tiempo completo, con el propósito de dignificar los más de siete mil planteles de los 125 municipios del estado.

Durante el evento, la Coordinadora General Estratégica de Desarrollo Social, Andrea Blanco Calderón, subrayó que el proyecto refleja la articulación entre educación y políticas sociales, garantizando que los estudiantes cuenten con espacios dignos y equitativos para expresarse a través de la música. “No solamente es la infraestructura, sino también el equipamiento, el set de instrumentos musicales para que ustedes puedan hacer ensambles de coro, de banda de guerra, de mariachis o de algún tipo de orquesta”, explicó la funcionaria.

Blanco Calderón destacó que el programa también beneficiará a los Centros de Atención Múltiple (CAM) y a estudiantes con discapacidad. Además, precisó que la formación musical comenzará con una hora diaria dentro de las escuelas, y que quienes deseen continuar podrán hacerlo en los núcleos ECOS, que actualmente operan en más de 43 municipios. Esta enseñanza, dijo, busca desarrollar habilidades, disciplina y herramientas que acompañarán a las y los alumnos a lo largo de su vida.

En el marco del evento, se inauguró la remodelación integral de la Escuela Manuel Martínez Valadez, con una inversión superior a 21 millones de pesos, provenientes del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) y del Fideicomiso FINEDUC. Las obras incluyeron sanitarios, pintura general, red eléctrica, herrería, luminarias, pisos, pasillos y una nueva estructura con lonaria. El director del INFEJAL, Francisco Balcazar Ontiveros, destacó que se respetó la historicidad del edificio y aseguró que el plantel “fue traído al siglo XXI”.

La Secretaría de Educación equipó la escuela con mobiliario nuevo, un Aula Digital Jalisco con 40 Chromebooks y 6 Smart TV, además de su nueva Aula de Música. La ceremonia fue amenizada por la Orquesta BOCA con el vals El Danubio Azul, de Johann Strauss II. En representación de los alumnos, Emma Soledad García Vázquez, de sexto grado, agradeció los nuevos espacios y expresó su entusiasmo por contar con aulas modernas y tecnología educativa. “Espero que sigan siendo un motor de transformación que inspire a niñas y niños como yo a alcanzar nuestras metas”, dijo.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso con una educación de calidad que integre arte, tecnología y valores humanos, consolidando un modelo educativo único en el país que coloca a la música y la cultura en el centro de la formación de la niñez y juventud jalisciense.