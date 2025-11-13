La directora Sofía Gómez presenta su película “Después” en el Edificio Arroniz

El público tapatío podrá disfrutar de una función muy especial este viernes 14 de noviembre, cuando la directora Sofía Gómez Córdova presente su más reciente largometraje, “Después”, en el Edificio Arroniz dentro del programa Cine al Estilo Jalisco.

Película "Después"

Protagonizada por Ludwika Paleta y su hijo Nicolás Haza, la cinta “Después”, aborda la pérdida de un hijo y el proceso de duelo desde una mirada íntima y sensible, explorando cómo el dolor puede transformarse en un camino hacia la reconstrucción emocional.

Filmada en Jalisco y Aguascalientes, la cinta refleja la sensibilidad y el realismo que distinguen el estilo de Gómez Córdova.

La película tuvo una destacada participación en el 39º Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), dentro de las secciones Premio Mezcal, Premio Maguey y Hecho en Jalisco, y ha sido reconocida en festivales nacionales e internacionales por su mirada humana y su narrativa visual.

La película explora el momento de ruptura que deja una muerte, y cómo a través del arte y la música las personas pueden reencontrarse consigo mismas y transformar su identidad.

Película "Después"

Esta función forma parte del programa Cine al Estilo Jalisco, una iniciativa de la Secretaría de Cultura, que impulsa el cine hecho en el estado mediante funciones gratuitas, fortaleciendo la identidad audiovisual jalisciense.

PARA SABER