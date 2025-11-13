Zapopan será sede regional de la Batalla de Maestros de freestyle

El Gobierno de Zapopan, a través de la Coordinación General de Servicios Municipales, respaldará la sede regional de Batalla de Maestros (BDM), uno de los torneos de freestyle más importantes de Latinoamérica.

El evento se realizará este sábado 15 de noviembre en el Foro Cometa, ubicado dentro del Parque de las Niñas y los Niños, y reunirá a los mejores talentos del rap improvisado del estado.

Batalla de Maestros (BDM)

Organizado junto con la comunidad local de freestyle, el encuentro definirá a los dos representantes de Jalisco rumbo a la final nacional en Tampico, Tamaulipas, de donde surgirá la persona que representará a México en la BDM Internacional, en Chile. Diego Pérez, conocido como Dax y organizador de esta sede, destacó que el objetivo es fomentar la expresión artística y crear un espacio incluyente donde niñas, niños, jóvenes y adultos puedan compartir su pasión por el hip hop.

El evento contará con la presencia de figuras reconocidas del freestyle como Rapder, campeón mundial de Red Bull; Desco, CEO de BDM México; Kill MC, creador de contenido y referente del rap nacional, y el propio Dax, bicampeón regional. Además, jurados y organizadores de ligas locales como Random Bars integrarán el panel calificador.

Emmanuel Magaña, integrante del área jurídica de la Coordinación General de Servicios Municipales, subrayó que este tipo de actividades reflejan el compromiso de Zapopan con las expresiones culturales contemporáneas.

“El freestyle es poesía sobre ritmo, una manifestación artística que fomenta la integración y el desarrollo de nuevas generaciones”, señaló.

También resaltó la creciente participación de mujeres en esta disciplina y la importancia de promover la equidad de género dentro del movimiento urbano.

La sede regional de BDM Zapopan 2025 será un evento gratuito y abierto al público. Las inscripciones iniciarán el mismo sábado a las 15:00 horas, en el Foro Cometa.

Se espera una jornada de talento, convivencia y respeto que reafirme el compromiso del municipio por fortalecer la cultura urbana, impulsar a la juventud y consolidar a Zapopan como una ciudad que apoya el arte y la creatividad.