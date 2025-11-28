Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG se proyecta al mundo en el máximo foro internacional de museos

El Museo de Ciencias Ambientales (MCA) de la Universidad de Guadalajara dio un paso decisivo en su proyección internacional tras ser presentado en la Conferencia General del Consejo Internacional de Museos (ICOM), el foro museístico más importante del mundo, celebrado en Dubái.

El doctor Eduardo Santana Castellón, director del MCA, expuso la ponencia “Una experiencia mexicana para convertirse en un museo urbano con pertinencia socioecológica y comunitaria”, compartiendo espacio con especialistas de Corea, Indonesia, India, Canadá, Tailandia, Singapur y España.

Eduardo Santana Castellón, presentó en Dubái el modelo del Museo de Ciencias Ambientales (MCA)

Esta participación posiciona al MCA entre las instituciones invitadas por los organismos internacionales más relevantes en urbanismo, museos y conservación de la biodiversidad, lo que reafirma su papel estratégico en temas de sustentabilidad, educación y preservación ambiental. Antes de la conferencia, Santana Castellón fue invitado al simposio del ICOM Francia en el Museo Louvre de Abu Dabi, donde representantes de museos de tres continentes discutieron los proyectos culturales más innovadores del siglo XXI.

Durante su estancia en Dubái, el director del MCA sostuvo reuniones con los embajadores de México y Emiratos Árabes, así como con los directores del Louvre y del Museo del Futuro. Más de 20 líderes museísticos de diez países mostraron interés en colaborar con el proyecto universitario, sumándose a las gestiones realizadas previamente con instituciones de Egipto.

El MCA trabaja actualmente en un plan de desarrollo estratégico con Antonio Rodríguez, asesor del museo y recién electo presidente del consejo internacional del ICOM, un posicionamiento que fortalece la presencia latinoamericana en el organismo. Santana recordó que, aunque el edificio del museo sigue en desarrollo, el proyecto opera desde 2009 con programas como el Premio de Cine Socioambiental de la FICG y el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza “José Emilio Pacheco”.

A lo largo de 15 años el MCA ha impulsado 13 exposiciones visitadas por más de 60 mil personas, ha contribuido en modificaciones legales en Colima y Jalisco, y ha desarrollado programas educativos que alcanzan a más de 320 mil estudiantes. Su labor se extiende a proyectos comunitarios, el podcast Crónicas del Antropoceno —con audiencia en 50 países— y, más recientemente, a una colaboración entre la UdeG, CentroGeo, la Universidad de Oxford y la Comisión de Búsqueda de Personas para aplicar ciencias ambientales en la localización de personas desaparecidas.

Como parte de este trabajo, el MCA ha contribuido a la creación de parcelas experimentales con fines forenses en tres centros universitarios, cuyos resultados derivaron en la publicación del libro Interpretando la naturaleza para buscar a quienes nos faltan, actualmente en proceso de traducción al inglés.