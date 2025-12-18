El Museo de la Ciudad de Guadalajara triplica su asistencia en 2025

El Museo de la Ciudad de Guadalajara cerró 2025 con cifras récord al triplicar su asistencia anual y reafirmarse como uno de los espacios culturales más activos de la capital jalisciense. De acuerdo con su balance anual, 62 mil 117 personas participaron en exposiciones, talleres, ferias y actividades culturales, frente a los 19 mil 891 visitantes registrados en 2014.

El Museo de la Ciudad, un espacio cultural vivo y en diálogo permanente con su comunidad

Este crecimiento representa más que un aumento numérico: refleja la consolidación del museo como un centro de vida comunitaria. A lo largo del año, el recinto impulsó un modelo de gestión basado en la corresponsabilidad, promoviendo la participación activa de artistas, colectivos, académicos y ciudadanía en general, y transformándose en un punto de encuentro para el diálogo cultural.

La programación de 2025 incluyó exposiciones de alto impacto, ferias de arte gráfico, ciclos de conferencias y talleres artísticos dirigidos a públicos diversos. Estas actividades permitieron ampliar el alcance del museo y atraer tanto a visitantes habituales como a nuevos públicos, fortaleciendo el vínculo entre la institución y su entorno social.

El Museo de la Ciudad, un espacio cultural vivo y en diálogo permanente con su comunidad (CLAUDIA LOPEZ)

Este logro se alinea con la visión de una agenda cultural permanente en Guadalajara, en sintonía con proyectos como el Festival LATE. De cara a 2026, el Museo de la Ciudad refrenda su compromiso de seguir construyendo un espacio abierto, diverso y en constante movimiento, invitando a las y los tapatíos a seguir siendo parte activa de su transformación.