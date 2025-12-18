El Museo de la Ciudad de Guadalajara triplica su asistencia en 2025

El Museo de la Ciudad de Guadalajara cerró 2025 con cifras récord al triplicar su asistencia anual y reafirmarse como uno de los espacios culturales más activos de la capital jalisciense. De acuerdo con su balance anual, 62 mil 117 personas participaron en exposiciones, talleres, ferias y actividades culturales, frente a los 19 mil 891 visitantes registrados en 2014.
Este crecimiento representa más que un aumento numérico: refleja la consolidación del museo como un centro de vida comunitaria. A lo largo del año, el recinto impulsó un modelo de gestión basado en la corresponsabilidad, promoviendo la participación activa de artistas, colectivos, académicos y ciudadanía en general, y transformándose en un punto de encuentro para el diálogo cultural.
La programación de 2025 incluyó exposiciones de alto impacto, ferias de arte gráfico, ciclos de conferencias y talleres artísticos dirigidos a públicos diversos. Estas actividades permitieron ampliar el alcance del museo y atraer tanto a visitantes habituales como a nuevos públicos, fortaleciendo el vínculo entre la institución y su entorno social.
Este logro se alinea con la visión de una agenda cultural permanente en Guadalajara, en sintonía con proyectos como el Festival LATE. De cara a 2026, el Museo de la Ciudad refrenda su compromiso de seguir construyendo un espacio abierto, diverso y en constante movimiento, invitando a las y los tapatíos a seguir siendo parte activa de su transformación.