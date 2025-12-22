Travis Arias presenta Los colores de tu transformación, una guía espiritual para vivir con plenitud

Con más de tres décadas de estudio en desarrollo humano y espiritualidad, el escritor y conferencista Travis Arias presenta su más reciente libro Los colores de tu transformación: deja de ver la vida en blanco y negro, una obra que busca acercar al lector a un proceso de cambio interior accesible, práctico y aplicable a la vida cotidiana.

Los colores de tu transformación (Cortesía)

En entrevista, Arias explicó que el libro retoma conocimientos de la llamada “escuela interna”, inspirados en textos clásicos como Psicología de la posible evolución del hombre, de Ouspensky, donde se plantea el llamado “cuarto camino”: un desarrollo armónico del cuerpo, la emoción y el intelecto. No obstante, señaló que su propuesta va más allá de ese enfoque, al que denomina “escuelas de quinta generación”.

“Se trata de un desarrollo espiritual sencillo, que no requiere grandes esfuerzos, sino una comprensión profunda de que podemos transformar nuestra vida si así lo decidimos”, explicó.

El eje central del libro son los “siete colores de la transformación”, principios que, según el autor, pueden cultivarse como hábitos y que tienen la capacidad de cambiar por completo la experiencia de vida. Estos colores representan el amor, la libertad, la abundancia, la paz, la felicidad, la salud y la serenidad.

Arias subrayó que el proceso de transformación comienza con una decisión consciente y con lo que denomina la “purificación del corazón”, una práctica que considera accesible para cualquier persona, incluso sin conocimientos previos de espiritualidad. Entre los primeros pasos, propone dejar de criticar, dejar de hablar mal de los demás y abandonar la queja constante.

“Amar no es solo una palabra; amar es respetar, admirar y aceptar incondicionalmente al otro. Cuando dejamos de condenar y comenzamos a ver lo admirable en las personas, nuestras relaciones cambian y nuestra vida también”, afirmó.

El autor sostuvo que gran parte del sufrimiento humano tiene su origen en el apego, idea retomada de las enseñanzas budistas. Explicó que no se trata de eliminar los deseos, sino de dejar de aferrarse a personas, objetos, situaciones o expectativas que condicionan la felicidad.

“Si crees que tu felicidad depende de una circunstancia externa, ahí nace el sufrimiento. Cuando comprendes que puedes ser feliz con o sin eso que deseas, tu vida se transforma”, señaló.

Respecto a la influencia de las redes sociales y los modelos de felicidad que estas promueven, Arias consideró que el mensaje esencial de las tradiciones espirituales sigue vigente: la felicidad no depende de hacer o tener algo más. “No necesitas que cambie nada en tu vida para ser feliz. La felicidad ya está ahí; lo único que se requiere es comprenderlo”, afirmó.

El escritor destacó que Los colores de tu transformación está escrito en un lenguaje claro y directo, pensado para cualquier lector. “Esto es tan sencillo que hasta un niño de siete años puede entenderlo”, dijo.

Arias recordó que este es su segundo libro. El primero, El camino secreto de Alicia, analiza Alicia en el País de las Maravillas desde una perspectiva simbólica y espiritual. Ambas obras, señaló, abordan el mismo proceso de desarrollo interior, aunque desde enfoques distintos.

“Este no es solo un libro —concluyó—, es una herramienta sencilla que puede transformar la vida de quien decida ponerla en práctica”.