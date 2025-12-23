Traslada Línea 4 del Tren Ligero a 360 mil pasajeros en la primera semana de operaciones

En su primera semana de operaciones la nueva Línea 4 del Tren Ligero transportó a 360 mil pasajeros, para brindar una movilidad más rápida, segura, sostenible y eficiente.

El Gobierno de Jalisco, a través del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR), informó que la respuesta alta de la ciudadanía se refleja en un beneficio tangible, con el ahorro de más de 180 mil horas de traslado.

Durante el periodo inicial, los trenes han recorrido más de 33 mil 663 kilómetros a lo largo de sus ocho estaciones, en un trayecto que une a Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, y que corre de manera paralela a las vías de los trenes de carga.

Por una semana más la Línea 4, y sus cinco rutas alimentadoras, se mantendrán sin costo para las personas usuarias hasta el 31 de diciembre, con un horario de servicio de las 6:00 a las 21:00 horas.

El único día que cambiará el horario de operación será el jueves 25 diciembre, de 8:00 a 21:00 horas.

Durante esta fase SITEUR continuará con los procesos de calibración operativa, ajustes de frecuencias, análisis de demanda real y verificación técnica del sistema.

Las acciones pueden generar pausas temporales o variaciones en los intervalos de paso, sin que esto represente riesgo alguno para quienes utilizan el servicio; sin embargo, esto no implica algún riesgo de suspensión del servicio.

También avanzan las obras complementarias relacionadas con entornos de estaciones, instalación de cruceros señalizados y automatizados, infraestructura peatonal y accesos, ninguna de las cuales compromete la seguridad de las personas ni la continuidad del servicio.

En materia de accesibilidad, el puente peatonal de la estación Las Juntas quedará concluido en un plazo aproximado de 15 días naturales. Además, el elevador de la estación Jalisco 200 Años, que fue vandalizado, ya se encuentra en proceso de reparación.

Respecto a la infraestructura vial, los cruces a nivel que actualmente operan son provisionales y serán sustituidos por definitivos totalmente automatizados en un plazo no mayor a 180 días; los pasos a desnivel de Constitución, Los Altos y Artesanos, a cargo de Ferromex, avanzan conforme a los tiempos establecidos.

La transferencia entre la L4 y Mi Macro Calzada, ubicada en la estación Las Juntas, se encuentra en desarrollo y estará lista en marzo de 2026.

El Gobierno de Jalisco reitera que la operación de la L4 se mantendrá de manera continua durante la ejecución de las obras complementarias, con garantía en todo momento en la seguridad y el servicio a las y los usuarios, quienes la podrán utilizar de manera gratuita hasta que termine 2025.