“El Orgullo de Jalisco” llegará al Concierto de Año Nuevo 2026 del Teatro de la Zarzuela en Madrid

La zarzuela “El Orgullo de Jalisco”, recientemente recuperada y reestrenada en Guadalajara por la Secretaría de Cultura de Jalisco, formará parte del Concierto de Año Nuevo 2026 del Teatro de la Zarzuela, en Madrid, uno de los recintos líricos más importantes de Europa. La inclusión de esta obra representa un paso significativo en la proyección internacional del patrimonio musical jalisciense.

“El Orgullo de Jalisco” (MARTE C MERLOS @martec)

El concierto, titulado “Nuestro Atlántico”, se llevará a cabo el sábado 3 de enero de 2026 y abrirá el calendario musical del teatro madrileño con un programa dedicado a la zarzuela de influencia latinoamericana y a la recuperación de partituras poco frecuentes. Dentro de este repertorio, “El Orgullo de Jalisco” ocupará un lugar destacado en la primera parte del programa.

Compuesta en 1947 por Federico Moreno Torroba durante su estancia en México, la obra será representada en Madrid con el Preludio y los fragmentos “¿Por qué a mí vuelve?” y “Por una tapatía”, bajo la dirección musical de José Miguel Pérez-Sierra, al frente de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. El elenco vocal estará integrado por la mezzosoprano Nancy Fabiola Herrera, la soprano Zayra Ruiz, el barítono Darío Solari y el tenor Andrés Presno.

La participación de esta zarzuela en España ocurre meses después de su reestreno en el Teatro Degollado, el 14 de septiembre, función que marcó el regreso a escena de una partitura ausente durante décadas. Aquel montaje reunió a más de 130 artistas y contó con la participación de diversas agrupaciones musicales y escénicas, en una propuesta ambientada en la Guadalajara de la década de 1940, que fusionó estructuras españolas con ritmos tradicionales mexicanos.

La presencia de “El Orgullo de Jalisco” en el Teatro de la Zarzuela es resultado de un trabajo de recuperación musicológica encabezado por el investigador Rooney Josué Hernández Villanueva, quien restauró la partitura original localizada en archivos de la Sociedad General de Autores y Editores de España. Y es esa edición la que se empleó para el reestreno en Guadalajara y la que se utilizará para el concierto de Año Nuevo en Madrid, consolidando el rescate y la difusión internacional de esta obra.