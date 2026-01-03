Con temática de Reyes Magos, prepara Guadalajara hoy la primera edición del 2026 de “Bien de Noche”

El Gobierno de Guadalajara anunció que este sábado 3 de enero se realizará la primera edición del 2026 del festival “Bien de Noche”, que en esta ocasión estará dedicada a la celebración de los Reyes Magos, con actividades culturales, recreativas y familiares en el Centro Histórico.

De 19:00 a 23:00 horas se habilitará la Vía RecreActiva nocturna, la cual abarcará desde La Minerva hasta la Calzada Independencia, permitiendo a las y los asistentes recorrer la ciudad de manera segura y disfrutar de diversas propuestas artísticas y de convivencia.

Como parte del impulso a la vida cultural y la creación de comunidad, los museos del Panteón de Belén, López Portillo, Museo de la Ciudad y MUPAG Casa de los Perros extenderán su horario de atención hasta las 23:00 horas.

En la Catedral de Guadalajara se ofrecerán recorridos guiados de 19:00 a 20:30 horas, así como funciones de videomapping a las 20:45 y 21:45 horas. En la zona de Dos Templos se realizará una noche de ciencia, con planetario y telescopios para la observación gratuita de los astros.

A las 20:00 horas, en el Paseo Alcalde, se llevará a cabo la tradicional partida de rosca, pensada para el disfrute de las familias tapatías.

Para garantizar la seguridad de los asistentes, se contemplan cierres viales la noche del sábado 3 de enero sobre Avenida Juárez–Vallarta, desde la Calzada hasta La Minerva, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar precauciones.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalajara, encabezado por la presidenta Vero Delgadillo, refrenda su compromiso de fortalecer la convivencia ciudadana, incentivar la apropiación del espacio público y revitalizar el Centro Histórico.