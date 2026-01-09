Culmina la exposición “Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo” con charla sobre aeropaisaje

Tras cumplir su ciclo expositivo, la muestra “Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo” se despide del público este fin de semana en el Ex Convento del Carmen, con una actividad académica que propone releer la herencia conceptual y pictórica de Gerardo Murillo, Dr. Atl, en diálogo con el pensamiento y el paisaje actuales.

“Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo”

Como cierre de la exposición —realizada por la Secretaría de Cultura de Jalisco y el organismo Museos, Exposiciones y Galerías (MEG) en el marco del 150 aniversario del natalicio del artista jalisciense— se llevará a cabo la charla “El Dr. Atl: evolución conceptual y concreción pictórica del aeropaisaje”, a cargo del geógrafo e historiador Luis Felipe Cabrales Barajas, el sábado 10 de enero, a las 12:00 horas, con entrada libre.

En esta charla se explorará cómo Gerardo Murillo Dr. Atl, revolucionó la pintura con su concepto de aeropaisaje, fusionando la geografía y el arte para capturar la majestuosidad de la tierra desde una perspectiva única.

“Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo”

La muestra reúne obras que dialogan con la visión del célebre pintor jalisciense y su influencia en las representaciones actuales del paisaje mexicano.

La curadora y ganadora del Premio Jalisco 2025, María Fernanda Matos Moctezuma, con la asistencia curatorial de Christopher Moreno Delgado y la museografía de Aldo Arellano, buscaron destacar la visión científica y estética del paisaje que caracterizó al Dr. Atl y su relevancia en las formas contemporáneas de representación.

El Dr. Atl se dedicó a capturar fenómenos naturales, enfocándose en las montañas y volcanes de México. Su obra incluye numerosos dibujos y pinturas que reflejan su interés por la geografía, la vulcanología, el horizonte y los efectos de la luz o del rayo.

“Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo”

La exposición cuenta con una variedad de su trabajo, incluyendo: 9 dibujos y 5 fotografías de una colección particular, 4 pinturas del Museo Regional de Guadalajara, 1 pintura y 1 mascarilla del Museo Cabañas y 9 libros de la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco.

Además, la exhibición presenta obras de 15 artistas plásticos de Jalisco que, a través de distintas soluciones formales, exploran problemáticas similares a las que preocupaban al Dr. Atl.

Los artistas participantes son: Ricardo Alemán, Lorenza Aranguren, César Aréchiga, Lorena Camarena, Hiram Constantino, Lisa Gutiérrez, Jorge Méndez Blake, Humberto Ramírez, Shuta Ruelas, Rocío Sáenz, Juan Manuel Salas, Fernando Sandoval, Ireri Topete, Emanuel Tovar y Miguel Vega.

“Permanencia de la memoria. El Dr. Atl y el paisaje contemporáneo”

La exposición puede visitarse hasta el 11 de enero de forma gratuita en el Ex Convento del Carmen, ubicado en Av. Juárez 638, Centro, Guadalajara, Jalisco, de miércoles a sábado de 11:00 a 17:30 horas y domingo de 11:00 a 14:30 horas.