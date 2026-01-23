Patrimonio vivo: Jalisco protege más de 23 mil inmuebles que narran la historia urbana del estado

El patrimonio inmueble no es una imagen estática del pasado ni una reliquia intocable. Es una estructura viva que refleja procesos históricos, técnicos y sociales, y que sigue dando forma a la ciudad. En Jalisco, su protección se articula mediante un sistema de clasificación que reparte competencias entre instancias federales y estatales, y que hoy abarca decenas de miles de fincas con distintos grados de valor cultural.

Preciosa Sangre de Cristo

En el ámbito estatal, la Secretaría de Cultura de Jalisco, a través de la Dirección de Patrimonio Cultural, tiene bajo su responsabilidad directa mil 527 inmuebles catalogados como de valor artístico relevante. Son edificaciones que, sin contar con una declaratoria federal, poseen cualidades arquitectónicas, urbanas o históricas que las convierten en referentes de su época, especialmente del siglo XX.

A este universo se suman 21 mil 503 inmuebles clasificados como de valor ambiental, cuya importancia radica en el conjunto urbano que conforman. Estas fincas construyen el paisaje cotidiano donde se insertan los edificios de mayor jerarquía patrimonial y permiten entender la evolución de barrios completos, más allá de los grandes monumentos.

Casa Fernandez del Valle

Guadalajara concentra la mayor parte de este acervo. En la ciudad se distribuyen mil 56 inmuebles relevantes en colonias como Americana, Lafayette, Moderna, Francesa, Vallarta Poniente y Chapalita, así como en corredores donde conviven chalets eclécticos, arquitectura art déco, funcionalismo y obra moderna. Este mosaico urbano explica buena parte del desarrollo arquitectónico jalisciense del siglo pasado.

La legislación mexicana establece una clasificación clara para la protección del patrimonio edificado. Los monumentos históricos anteriores a 1900 son competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En Jalisco se identifican 129 monumentos históricos por determinación de ley, además de más de dos mil casonas civiles históricas bajo supervisión federal.

Casa Farah

Por su parte, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) tutela los monumentos artísticos con declaratoria presidencial. En todo el estado existen solo tres: la Casa ITESO Clavigero, de Luis Barragán; la Casa Cristo, sede del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco; y el Mercado Libertad, San Juan de Dios, uno de los símbolos urbanos más importantes de Guadalajara.

Entre ambas instancias se encuentra la labor estatal, enfocada en los inmuebles de valor artístico relevante y ambiental. Su importancia no radica solo en la singularidad, sino en la capacidad de representar procesos urbanos, técnicas constructivas y formas de vida que dan identidad a colonias enteras.

Estos inmuebles se localizan dentro de zonas de protección como el Centro Histórico y el polígono B, Zona de Monumentos Artísticos. Lejos de impedir el desarrollo, esta delimitación establece reglas claras para intervenir sin borrar la memoria construida. La conservación no excluye el cambio: los edificios deben adaptarse para sobrevivir.

Casa estudio

Cualquier intervención en una finca catalogada debe ser autorizada por la Dirección de Patrimonio Cultural. Desde acciones de mantenimiento hasta proyectos de restauración, el objetivo es preservar los valores esenciales del inmueble. Incluso se permite la incorporación de lenguaje contemporáneo, siempre que sea identificable y respetuoso de la historia del edificio.

Conservar el patrimonio edificado es conservar memoria, identidad y ciudad. En ese equilibrio entre protección y transformación se define el futuro urbano de Jalisco.

DATOS