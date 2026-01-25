Canciones de 10

El día de hoy vamos a dedicar este Cromañón a las canciones que, si tuviera que calificarlas yo, les daría una diez. No quiere decir que sean las mejores, solo que, desde mi muy particular punto de vista, llegan a ser muy buenas (sin importar su género musical), por la música, la interpretación, la letra y el sentimiento que transmiten. Estas rolitas tienen la peculiaridad de que a la mayoría de las personas les gustan a pesar de que no hablan el idioma en que son escritas, aunque siempre hay alguien a quién no le agradan. Claro que puede llegar a pasar que de tanto escucharlas en la radio, discos, tiendas y reuniones nos pueden llegar a fastidiar un poco.

• Una de las canciones dedicadas a la amistad que destaca es “Bridge over trouble water”, que en español viene siendo “Puente sobre aguas turbulentas” del dueto Simon and Garfunkel. Fue lanzada un 26 de enero de 1970. Según la revista Rolling Stone, es la canción número 47 en la lista de las mejores canciones de todos los tiempos. Escrita por Paul Simon e interpretada por Art Garfunkel, para mí, una de las mejores voces masculinas dentro de la música popular. “When you’re weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all; I’m on your side. When times get rough and friends just can’t be found, Like a bridge over troubled water I will lay me down”.

• “Coincidir” canción de Alberto Escobar en la letra y Raúl Rodríguez en la música, se ha ganado un espacio especial en el corazón de muchos mexicanos. Según me comentó el propio autor de la letra, la compuso en un poco tiempo mientras esperaba su consulta con el dentista. Hay varias versiones de esta canción y de entre todas me parece que esta del grupo Sanampay es muy buena y se sale de lo normal. “Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida. Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir”.

• Una de las clásicas baladas del rock que se hacía en los setentas es “Dust in the wind”, “Polvo en el viento” del grupo de rock progresivo estadounidense llamado Kansas. Es de 1977 de su disco “Point of know return”. Escrita por Kerry Livgren y el encargado del solo de violín, que se volvió muy memorable, es Robby Steinhardt. Mucha nostalgia y un memorable solo de violín para recordarnos que solo somos polvo en el viento. “I close my eyes. Only for a moment and the moment’s gone. All my dreams pass before my eyes with curiosity. Dust in the wind, all they are is dust in the wind”.

• Una de las más queridas y recordadas canciones de los años sesenta es “Juntos y felices” que en su idioma original es “Happy together” del grupo The Turtles que en 1967 salió como sencillo. Fue escrita por Garry Bonner y Alan Gordon. Con el paso de loa años ha sido usada en una gran cantidad programas, anuncios de televisión y en más de 25 películas. Desde luego que es una canción muy optimista y alegre que nos pone de buenas al escucharla. “Imagine me and you, I do. I think about you day and night, It’s only right. To think about the girl you love and hold her tight, so happy together”.

• “Lucha de gigantes” es la rola insignia del grupo español Nacha Pop. Apareció por primera vez en su disco “El momento” de 1987 y es una creación de Antonio Vega, habla de las adicciones en las que estaba atrapado y de la admiración que sentía por Carl Sagan y lo que representaba para él. Esta es de las canciones que a la primera oída te atrapan por su melodía y nada sencilla letra. “Lucha de gigantes, convierte, el aire en gas natural. Un duelo salvaje, advierte, lo cerca que ando de entrar. En un mundo descomunal, siento mi fragilidad”.

• En 1971 Joan Manuel Serrat saco a la luz “Mediterráneo”, que en el 2004 fue elegida en España, por votación popular, la mejor canción en la historia de la música popular, de aquel país y en el 2019, en la voz de la cantante Alba Reche se llevó el titulo como la mejor canción jamás cantada, según la televisión española. La compuso Serrat durante su exilio en México y verdaderamente me parece una obra de arte. “A tus atardeceres rojos, se acostumbraron mis ojos, como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?, nací en el Mediterráneo”.

• “Mi casa nueva” de 1982, es una canción muy representativa de la música norteña. Ha sido interpretada por varios artistas, pero para mi gusto, destaca en la versión de Los Invasores de Nuevo León. Es la mejor canción de corte norteño que más me gusta. Una excelente letra que nos habla del desamor y la traición y una excelente interpretación en la que destaca el acordeón, uno de los principales instrumentos en este género musical. “Te escribí una carta y no me contestaste. Fui a buscarte, ya cambiaste dirección. Como tengo unas cosas que reclamarte, me obligaste a que te cante esta canción”.

• “Ordinary world” en castellano “Mundo ordinario” del grupo Duran Duran es para su servidor la mejor canción pop que se ha hecho hasta la fecha. La compuso e interpreta Simon Le Bon en honor a su amigo David Miles. Me parece una canción muy completa tanto en la letra como en la música; una línea de guitarra muy hermosa, una muy buena interpretación de Simon, un gran estribillo o coro y una notoria influencia de la música de los Beatles, ¿qué más se puede pedir?

• Otra de mis favoritas, y sé que de muchos también, es “Solo le pido a Dios” del cantautor argentino León Gieco, del año de 1978. Esta canción ha sido escogida por numerosas asociaciones civiles como su estandarte. Gieco la compuso en su pueblo natal Cañada Rosquin inspirado en los acontecimientos sociales de la época de la dictadura militar y ante un probable conflicto bélico que estuvo por acontecer entre Chile y Argentina. “Solo le pido a Dios, que el dolor no me sea indiferente. Que la reseca muerte no me encuentre, vacío y solo sin haber hecho lo suficiente”.

• “Que mundo maravilloso” que en inglés se llama “What a wonderful world” es originalmente una canción de jazz escrita por Bob Thiele y George David que estrenó Louis Armstrong en 1967. La esperanza en el futuro y el reconocimiento de las cosas maravillosas y simples que tenemos en este mundo. Me parece que es muy buena canción pero que todavía se escucha mejor en la interpretación de 1990 del hawaiano Israel Kamakawiwo Ole. “I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and yo. And I think to myself: What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of White. The bright blessed days, the dark sacred night and I think to myself: What a wonderful world”.

