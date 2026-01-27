Circo Agave 2026: celebrar el agave, la música y la comunidad

En tiempos donde la fiesta suele reducirse a un escenario y un cartel, Circo Agave insiste en algo más profundo: celebrar la identidad desde el encuentro. En su sexta edición, este festival que mezcla destilados de agave, música en vivo y artes circenses se ha consolidado como una experiencia que va más allá del consumo y se instala en el terreno de la convivencia, la cultura y la celebración compartida. Desde la Marina Riviera Nayarit, en La Cruz de Huanacaxtle, Circo Agave vuelve a levantar su carpa para recordarnos que la tradición también puede ser contemporánea, incluyente y festiva.

En esta conversación, Naim Allí Modad, director del festival, repasa el origen, el crecimiento y el espíritu que sostiene a Circo Agave 2026.

Circo Agave

—Queremos que nos cuentes todo acerca de este Circo Agave 2026, sexta edición.

—Así es, esta es la sexta edición. En resumidas cuentas, es un festival en el que unimos los destilados de agave con la música en vivo y las artes circenses. Sucede en un espacio maravilloso que es la Marina Riviera Nayarit, en La Cruz de Huanacaxtle, en Bahía de Banderas. Estamos frente al mar, en un escenario espectacular. El festival se realiza el 31 de enero y el 1 de febrero, y es un evento para toda la familia.

—Algo que destaca es su carácter familiar y comunitario.

—Es muy importante para nosotros. Es una celebración con la comunidad de Bahía de Banderas, donde se suman familias, extranjeros que viven aquí parte del año, turistas nacionales y extranjeros. Los niños menores de 12 años entran gratis. Desde que entras al festival te encuentras con artistas circenses, como un circo callejero, además de una carpa donde hay talleres para niños y adultos, y un show de circo distinto cada día. También están los mercados de destilados, el área de mixología y la zona gastronómica.

—No tiene que ser septiembre para celebrar lo mexicano. ¿Estuviste desde el inicio del festival?

—Sí, desde la creación del festival, desde la primera edición.

—Seis ediciones y un crecimiento evidente. ¿Cómo nació todo?

—Nace de la idea de un amigo, en una charla en un restaurante: “¿y si hacemos un festival de bebidas artesanales ahora que la raicilla ya tiene denominación de origen?”. Nos sumamos, expusimos el proyecto a Riviera Nayarit y les gustó mucho. Así nació, como un encuentro entre productores de bebidas artesanales de la bahía y de otras regiones. Durante cuatro años fue un evento gratuito, fue creciendo y escalando, hasta que la producción necesitó profesionalizarse y empezamos a cobrar entrada.

—También cambió el nombre y el concepto.

—Antes se llamaba Pera Mese, Festival de Raicilla, Mezcal y Cerveza, y cada año tenía una temática. De ahí surgieron ideas como Los Hijos del Agave o Los Hijos del Maíz. Con el tiempo nació Circo Agave, y nos encantó lo que sucedió: fue el primer año con una producción de escenario fuerte y un artista principal. Trajimos a Jenny and the Mexicats y la gente lo recibió increíble. Ahí se volvió algo icónico.

Circo Agave

—¿Qué podemos esperar del cartel musical este año?

—Decidimos crecer con un line up que me tiene muy contento. El sábado cerramos con Los Amigos Invisibles y el domingo con Porter. Son bandas ideales para celebrar, para soltarse y disfrutar. Todo está hecho para que la gente venga a celebrar sin más pretexto.

—Playa, raicilla y música suenan a plan completo. ¿Qué hay del transporte y hospedaje?

—Hicimos una alianza con Vallarta Plus, donde puedes comprar el boleto de autobús junto con el del festival a un precio preferencial. También tenemos hotel sede, el Hotel del Tamarrio, con tarifas especiales mencionando Circo Agave. No hay zona de camping dentro del festival, pero hay muchísima oferta de hospedaje desde Nuevo Nayarit hasta Sayulita, todo a unos 30 minutos del venue.

—Háblanos de la propuesta gastronómica.

—Fue una convocatoria abierta. Viene un asador argentino increíble, Marcelo de la Patagonia; un chef con experiencia internacional que trae su proyecto Pata de Perro, con pizzas deliciosas; una fast burger a cargo de una chef muy talentosa y divertida. Habrá snacks, mariscos y una oferta pensada para todos los gustos.

—¿Algo más que quieras agregar?

—El horario es de tres de la tarde a once de la noche, hay estacionamiento gratuito y todo está diseñado para que la gente se la pase increíble. Es un evento para la comunidad, una celebración hecha con cariño. Queremos que Bahía de Banderas se llene de este tipo de eventos y que quienes vengan sientan el gozo con el que hacemos este festival.

Circo Agave

Circo Agave 2026