Cubierta Profunda: la editorial independiente que apuesta por lo raro, lo extraño y lo experimental

Con la convicción de publicar libros fuera de lo convencional y dar espacio a voces nuevas, Francisco López, editor y creador de Cubierta Profunda, puso en marcha a finales de 2023 un proyecto editorial independiente que hoy comienza a consolidar un catálogo marcado por lo extraño, lo experimental y lo poco común.

Francisco López (Samantha Lamas)

Francisco cuenta que su interés por la edición nació desde que ingresó a la carrera de Letras Hispánicas, con la intención de desarrollar su escritura creativa, pero con un sueño claro: ser editor y hacer los libros que a él le gustaría leer. Libros raros, diferentes y de autoras y autores emergentes. Tras años de buscar cómo lograrlo, fue durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cuando decidió acercarse a editoras y editores independientes para conocer de primera mano cómo llevaban a cabo sus proyectos.

Durante todo 2024, López se dedicó a formarse intensamente en producción editorial, tomó talleres en Guadalajara y Ciudad de México, estudió diseño editorial y comenzó a practicar la maqueta de libros. El punto de arranque llegó cuando un amigo le pidió ayuda para publicar una serie de cuentos escritos a lo largo de diez años. Lo que comenzó como un ejercicio de diseño terminó convirtiéndose en el primer título de la editorial: Mi papá es un lobo, de Martín García López, libro con el que oficialmente nació Cubierta Profunda.

El nombre de la editorial, explica Francisco, surge del soundtrack del videojuego Hotline Miami, específicamente de la canción Deep Cover. Para él, el concepto resume su visión editorial: el libro no es solo contenido, también es objeto. La cubierta, el diseño y el soporte físico tienen un peso tan importante como el texto, ya que también forman parte de la experiencia de lectura. De ahí la idea de una “cubierta profunda”, capaz de dialogar con el interior del libro.

En cuanto a la selección de textos, López señala que la editorial no sigue fórmulas tradicionales. La curaduría se centra en textos que provoquen extrañeza, ya sea por su forma, su contenido o ambos. Aunque actualmente los manuscritos llegan de manera espontánea, la decisión final se toma de forma colectiva con un pequeño consejo editorial. Reconoce que uno de los procesos más complejos es decir que no a textos de calidad que simplemente no encajan con la identidad del catálogo.

Presentación | Cubierta profunda (Instagram)

Actualmente, Cubierta Profunda cuenta con dos títulos publicados. El primero, Mi papá es un lobo, es un libro de cuentos que aborda los vínculos familiares a través de relatos donde conviven animales, emociones y situaciones inesperadas. El segundo es Soy Sauce de Rubén Cantor, una novela que mezcla humor, fantasmas y escenas absurdas en una historia que promete arrancar carcajadas al lector.

Los libros pueden adquirirse a través del sitio web cubiertaprofunda.com, con envíos a toda la República Mexicana. Además, pueden encontrarse físicamente en espacios culturales y librerías independientes de Guadalajara, Ciudad de México, Xalapa y Querétaro. Aunque la agenda de presentaciones para 2026 aún se encuentra en construcción, Francisco adelanta que el proyecto seguirá recorriendo distintos espacios culturales del país.

Sobre los retos de mantener una editorial independiente en Jalisco, López es claro: la distribución sigue siendo el mayor desafío. Las grandes cadenas suelen exigir tirajes altos y comisiones elevadas, por lo que el camino natural ha sido apostar por librerías independientes, espacios culturales y venta directa.

En cuanto a lo que viene, Cubierta Profunda ya trabaja en nuevos lanzamientos. El próximo título será Despiértenme si sigo dormida, de Ana Vázquez de la Torre, una coedición con la editorial capitalina Comma ediciones, que se espera ver la luz en marzo. A este se sumarán Estos pedazos de mí, de Carla Medrano, y Poliedro, novela de Javier Armendáriz.

Finalmente, Francisco invita a escritoras y escritores a enviar sus manuscritos, aclarando que el proceso de lectura es cuidadoso y detallado, ya que la editorial apuesta por una edición cercana y colaborativa. Los textos pueden enviarse al correo contacto@cubiertaprofunda.com, y el proyecto puede seguirse en redes sociales como cubierta_profunda en Instagram y Cubierta Profunda en Facebook.

Con una identidad clara y una apuesta por lo diferente, Cubierta Profunda se perfila como una de las editoriales independientes que buscan sacudir el panorama literario desde los márgenes.