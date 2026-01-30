Beneficia Artes Escénicas en la Escuela a 30 primarias públicas de Jalisco

Con el objetivo de acercar el teatro a niñas y niños de educación básica, este año 30 primarias públicas de Jalisco forman parte del programa Artes Escénicas en la Escuela, que entre enero y marzo ofrecerá 45 funciones gratuitas en planteles escolares del estado.

La iniciativa propone que estudiantes de nivel básico tengan contacto directo con producciones profesionales de artes escénicas, mediante presentaciones diseñadas específicamente para el público infantil, realizadas tanto en las propias escuelas como en espacios culturales.

En Jalisco, el programa beneficia a 30 planteles, cuyos alumnos reciben varias horas de experiencias escénicas enfocadas en el juego, la imaginación y el movimiento.

La convocatoria registró una alta respuesta por parte del sector educativo, con alrededor de 60 solicitudes recibidas, lo que permitió cubrir en su totalidad el cupo disponible para esta edición.

Las funciones comenzaron el pasado 7 de enero y se desarrollan en turnos matutino y vespertino, con actividades programadas hasta finales de marzo, de acuerdo con la disponibilidad de las escuelas y las compañías participantes.

En la entidad se realizan 45 funciones en total, a cargo de tres compañías artísticas seleccionadas, cada una con 15 presentaciones.

El esquema contempla dos modalidades: proyectos que se trasladan directamente a los planteles escolares y funciones en las que los grupos asisten a teatros, con el fin de ampliar su experiencia escénica.

Participan el Colectivo Pies Hinchados, con la obra “No oigo nada soy de palo, tengo orejas de pescado”; Anhelo Teatro, con “O-tres”; y el Colectivo ¿Qué tienes en la nariz?, con la pieza “Swim Swim”.

Las propuestas abordan temas vinculados con el cuerpo, la escucha, la creatividad y el juego, y buscan fomentar el desarrollo integral y el pensamiento crítico del público infantil.

Artes Escénicas en la Escuela es una iniciativa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mediante la Coordinación Nacional de Danza y la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con 29 instituciones estatales de cultura, entre ellas la Secretaría de Cultura de Jalisco.

El programa opera bajo un esquema colaborativo, en el que la federación y los estados coordinan y financian las funciones, mientras que las instancias estatales articulan el vínculo con las comunidades escolares.