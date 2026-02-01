La Gusana Ciega con su nuevo disco “Claroscuro”

La Gusana Ciega vuelve a escena con Claroscuro, un disco que confirma algo que ya sabíamos, pero que siempre vale la pena subrayar: hay bandas que no envejecen, se afinan. Treinta años después de aquel arranque llamado Merlina, el grupo sigue escribiendo canciones no por calendario ni por obligación contractual, sino por una necesidad vital de decir, de entender el mundo y de entenderse a sí mismos. Claroscuro es eso: un mapa de contrastes, de luces y sombras personales, contado con oficio, madurez y el mismo hambre creativo de los primeros años.

En esta conversación, Daniel Gutiérrez —voz y pluma de La Gusana Ciega— habla del nuevo álbum, de la colaboración con Camilo Séptimo, del paso del tiempo, de los formatos musicales, del vinil que regresa y del escenario como el único lugar donde la música termina de cobrar sentido. Una charla sobre canciones, memoria y presente, donde queda claro que algunas revoluciones no hacen ruido: giran, resisten y siguen avanzando.

—La Gusana Ciega tiene nuevo disco: “Claroscuro”. Háblanos de él.

—Claroscuro es el nuevo disco de La Gusana Ciega. Lo estuvimos trabajando desde finales del año pasado, aunque entramos al estudio en febrero y terminamos de grabar más o menos en julio. Tiene diez temas inéditos y originales. El primer sencillo se llama Cielo de Limón, y estamos muy contentos porque ha sido muy bien recibido; incluso estuvo en el número uno de la radio a nivel nacional.

—Eso habla de una banda vigente, conectada con nuevas generaciones. Además, hay una colaboración que llamó mucho la atención, con Camilo Séptimo.

—La colaboración es en una canción que se llama Manzanas Doradas. Estábamos en pleno proceso de producción cuando hicimos contacto con ellos. Ya nos conocíamos y pensamos que esta canción podía beneficiarse de su sonido. Se las mandamos, la escucharon de inmediato y aceptaron. Aportaron parte de la letra, de la producción, teclados, muchas cosas. Estamos muy contentos con el resultado.

—Desde “Merlina” hasta “Claroscuro” hay un mar de experiencias. ¿Cambió su forma de componer?

—Lo que ha cambiado es el oficio como compositores. El entusiasmo, la energía y el hambre siguen ahí. Merlina estaba lleno de cosas que nos movían muchísimo; Claroscuro está lleno de vivencias personales que también nos mueven y que necesitábamos escribir. Hay más claridad en los mensajes, en cómo contar las historias a nivel sonoro y en los arreglos. Se escucha la madurez, pero también la necesidad de componer como cuando uno empieza, lleno de ilusión, dolor e intensidad.

—Confucio decía que hay dos momentos importantes en la vida: cuando naces y cuando sabes a qué te vas a dedicar.

—Ese momento llegó cuando tenía 17 o 18 años. Ahí decidí que quería escribir canciones, interpretarlas y tocar el corazón de otras personas a través de la música.

—Has hecho shows de covers. ¿The Beatles fueron la banda que te llevó hasta aquí?

—Fueron una de ellas. A los ocho años escuchaba a Billy Joel y a Queen. Pero a los 17 o 18, cuando decidí dedicarme a esto, el gran catalizador fue Soda Stereo. The Beatles han sido más bien la escuela de composición.

—Hablemos de “Jaibol Vol. 1″.

—Está lleno de canciones que fueron parte del soundtrack de nuestra vida, música que escuchaban nuestros padres: boleros, Julio Iglesias, Camilo Sesto. Quisimos homenajear esa música y, de alguna manera, devolverles un poco de todo lo que nos dieron y apoyaron.

—Nuestra generación pasó por cassette, vinil, CD, iPod y plataformas. Hoy regresa el vinil. ¿Cómo lo ves?

—La música es un arte cuyo formato ha cambiado radicalmente en poco tiempo. Nos tocó vivirlo y está increíble. Que regresen los formatos análogos es maravilloso; las nuevas generaciones están descubriendo la experiencia de escuchar música así. Lo que no cambia es el show en vivo.

—Lo mejor de todo.

—Sin duda. Tocar frente a la gente y recibir esa energía de vuelta es algo que no se puede hacer solo. Para eso necesitamos al público.

—La presentación del disco en Guadalajara.

—Arrancamos la gira el 30 de enero en el Auditorio Nacional y el 6 de febrero estaremos en Guadalajara, en el Teatro Galerías. Tocaremos Claroscuro y canciones de todos los discos. No es lo mismo escucharlo que sentirlo.

—¿Habrá edición en vinil?

—Sí, ya está mandado a maquilar.

—¿Algo que quieras agregar?

—Agradecer, invitar a que nos sigan en redes y mandar un saludo a toda la gente de Guadalajara.