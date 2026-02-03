La OFJ abre la temporada 2026 con un homenaje a José Rolón en el Teatro Degollado

La Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ) inaugurará su temporada 2026 en el Teatro Degollado con un concierto de gran formato dedicado a José Rolón, figura central de la historia musical del estado y fundador de la agrupación, al conmemorarse 150 años de su nacimiento. La propuesta enlaza potencia coral y lectura histórica para subrayar memoria, identidad y exaltación colectiva.

La OFJ abre la temporada 2026 con un homenaje a José Rolón

El eje del programa será el estreno en Jalisco de “Cuauhtémoc”, una de las obras más ambiciosas de Rolón, que retrata al último tlatoani mexica como símbolo de dignidad y resistencia en la defensa de Tenochtitlán. La presentación será posible gracias a la colaboración de la familia Rolón, así como a las investigaciones de José Gorostiza Ortega, la transcripción de Jorge Horacio López y la edición de Hermenegildo Olguín Reza.

El cierre del concierto estará a cargo de “Alexander Nevsky”, de Sergei Prokofiev, cantata de gran aliento épico que combina una orquestación brillante con coros monumentales para evocar heroísmo y patriotismo. La obra refuerza el carácter solemne y conmemorativo del programa inaugural.

En escena participarán más de 120 músicos y voces, con la colaboración del Coro Municipal de Zapopan, dirigido por Pilar Gómez-Ibarra, y la contralto Julietta Beas, bajo la dirección artística de José Luis Castillo. Los conciertos se realizarán el jueves 5 y domingo 8 de febrero en el Teatro Degollado, marcando un inicio de temporada que celebra la herencia musical de Jalisco.

Además de sus conciertos de temporada, la OFJ mantendrá actividades gratuitas para el público. Los ensayos abiertos serán cada jueves de temporada a las 9:30 horas, con inscripción previa al correo:

contacto.ofj@gmail.com

Las charlas previas al concierto tendrán lugar los jueves a las 18:45 horas, en el lobby del Teatro Degollado, y ofrecerán al público un acercamiento a las obras y compositores incluidos en los programas de la orquesta.

El público aún puede adquirir sus abonos para reservar lugar en los programas de temporada a realizarse en el Teatro Degollado, los cuales estarán disponibles hasta el domingo 8 de febrero a las 12:30 horas.

La OFJ abre la temporada 2026 con un homenaje a José Rolón

PARA SABER

● Los boletos tienen precios desde 100 pesos y están disponibles en las taquillas del teatro y en:

boletomovil.com

● La información se puede consultar en la página:

www.ofj.com.mx