Abarrota la Orquesta Típica de Jalisco el Ex Convento del Carmen en el reinicio del programa Martes Musicales

Con un formato camerístico, un ensamble de 12 músicos de la Orquesta Típica del Estado de Jalisco reabrió el ciclo 2026 de los Martes Musicales en la Sala Higinio Ruvalcaba del Ex Convento del Carmen. Dirigida por René Nuño, la agrupación ofreció una lectura contenida de su acervo, pensada para el diálogo acústico con el recinto.

El concierto reunió a cerca de 140 personas en la sala y a unas 50 más en el patio, donde se transmitió en vivo; además, será difundido próximamente por Jalisco TV. El programa inició con el vals “Amor mío”, de Higinio Ruvalcaba, como homenaje por su 50 aniversario luctuoso, seguido de obras de Manuel M. Ponce, Gori Cortés, Macedonio Alcalá y Pascual Marquina.

En la parte final se interpretaron piezas emblemáticas del repertorio de la Orquesta Típica y, a petición del público, un popurrí con música tradicional mexicana.

La alineación reducida permitió resaltar el diálogo entre instrumentos y confirmó la versatilidad del ensamble entre la música de cámara y la tradición popular.