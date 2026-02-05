La Maleta de Hemingway abre ciclo de presentaciones con nuevas voces jaliscienses

Con la llegada de nuevas voces a los estantes, la Librería Mariano Azuela fue sede del arranque del ciclo de presentaciones de La Maleta de Hemingway, programa editorial de la Secretaría de Cultura enfocado en impulsar primeras obras de autoras y autores jaliscienses.

El programa editorial La Maleta de Hemingway presentó el libro “En el ojo de la aguja”, de Anja Aguilera Méndez

Este espacio busca propiciar el encuentro directo entre quienes escriben y sus comunidades lectoras, fortaleciendo el diálogo alrededor de la literatura emergente.

El ciclo inició con la presentación de En el ojo de la aguja, de Anja Aguilera Méndez, libro que abre esta programación de encuentros.

Para la autora, la publicación representa un proceso de constancia y crecimiento creativo, tras participar en varias ediciones de la convocatoria hasta lograr que su obra fuera seleccionada entre 116 propuestas, de las cuales solo ocho resultaron elegidas.

La obra es un poemario que parte de la premisa de que la primera herramienta creada por el ser humano fue una aguja y no una lanza, resignificando la evolución humana desde la creación y no desde la violencia.

A partir de esta idea, la aguja funciona como símbolo de unión, reparación y comunidad, utilizando el lenguaje textil como metáfora del lenguaje poético y entendiendo la poesía como un acto colectivo de cuidado y memoria.

Más allá de la publicación de libros, La Maleta de Hemingway se ha consolidado como una plataforma formativa y de proyección profesional para autoras y autores emergentes, varios de los cuales han obtenido premios y nuevas publicaciones.

El programa se distingue por su apertura temática y genérica, y mantiene todos sus títulos a un precio único de 100 pesos en la Librería Mariano Azuela; la próxima presentación será este viernes 6 de febrero con el libro de crónicas Ciudad trashumante: rutas, jacarandas y diluvios, de Alejandra Ulloa, con entrada libre.