Bien de Noche celebra el amor a Guadalajara en su 484 aniversario con música, baile y actividades para toda la familia

En el marco del 484 aniversario de la fundación de Guadalajara, el Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a celebrar con una edición especial de Bien de Noche, un programa cultural y recreativo inspirado en el Día del Amor y la Amistad, que llenará las calles del Centro Histórico de música, baile, cine, arte urbano y actividades para todas las edades.

La celebración se llevará a cabo este sábado, de 19:00 a 23:00 horas, con una amplia agenda de actividades gratuitas para disfrutar en pareja, con la familia o entre amigos. Además, se habilitará una Vía RecreActiva nocturna, para recorrer la ciudad de forma segura y dinámica.

El programa conectará puntos emblemáticos del Centro, desde Paseo Alcalde, de Jesús García hasta los Dos Templos, y de Calzada Independencia hasta los Arcos Guadalajara, donde se instalarán escenarios, experiencias artísticas y espacios de convivencia diseñados para redescubrir la ciudad.

Entre las actividades destacan el set musical de DJ Nefertiti en la Glorieta Minerva, así como un espacio de fotografía con temática de San Valentín. En el cruce de Hospital y Jesús García, el ambiente se tornará romántico con la presentación del Mariachi Juvenil Asbaje, obsequio de conchas en forma de corazón y un baile colectivo de salsa “Bailar para vivir”.

Las familias podrán disfrutar de cine al aire libre en San Felipe y Reforma, del videomapping interactivo en Angulo y Garibaldi, así como de muestras gastronómicas, recorridos arquitectónicos desde el MUSA, rock en Rambla Cataluña y presentaciones de talentos urbanos a lo largo del Paseo Alcalde.

Asimismo, en Juan Álvarez se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita y un taller exprés de adiestramiento positivo, para que los animales de compañía también formen parte de esta celebración.

Con Bien de Noche, el Gobierno de Guadalajara refrenda su compromiso de recuperar el espacio público como punto de encuentro, impulsando la cultura, la convivencia y el disfrute seguro de la ciudad.