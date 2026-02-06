La vida es un juego

La oferta de espectáculos en Guadalajara goza de muy buena salud. “Hay gusto para todo”, dice mi abuelita, y no podría tener más razón. La ciudad se ha convertido en un menú amplio y variado donde caben todos los paladares culturales.

Espacios como Palcco, el Teatro Diana, el Conjunto Santander y el Teatro Galerías sostienen una cartelera diversa que va del concierto clásico al espectáculo pop, del teatro experimental a los montajes familiares. Pero también hay públicos específicos que han encontrado su propio territorio: los gamers.

Los gamers no solo asisten a eventos, los viven. Algunos llegan caracterizados como sus personajes favoritos, otros cargan merchandising, todos comparten una misma emoción. Son como morros en dulcería, dándose un gran gusto. El domingo 25 de enero se llevó a cabo el primero de varios espectáculos de este tipo presentados por LOBIA, una productora que ha entendido muy bien cómo dialogar con estas audiencias.

Sinfonía de los Dioses

La fantasía se convierte en sinfonía

Guadalajara se prepara para vivir dos experiencias musicales que celebran el poder narrativo y emocional de los videojuegos, ahora llevados al terreno sinfónico y de gran formato en el Teatro Galerías.

Por un lado, La Sinfonía de los Dioses: The Legend of Zelda ofreció un recorrido épico por las composiciones más icónicas de la saga, con música de Ocarina of Time, Majora’s Mask, Twilight Princess, Breath of the Wild y otros títulos fundamentales. El concierto contó con la participación de la Orquesta Filarmónica Internacional, integrada por más de 40 músicos en escena, además de invitados especiales como Jessica Ángeles (voz de la princesa Zelda), Octavio Rojas (voz del Rey Rhoam) y Jaime Alberto Carrillo (voz del Rey Rauru), quienes aportaron un toque especial a una noche cargada de nostalgia y emoción.

Por otra parte, Hollow Symphony – Tributo sinfónico a Hollow Knight ofreció un viaje sonoro al universo de Hallownest. Más de 30 músicos interpretaron en vivo las composiciones de Christopher Larkin, logrando una experiencia marcada por la melancolía, el misterio y una grandeza épica que conectó profundamente con el público.

Ambos eventos, presentados por LOBIA, comparten una misma promesa: vivir la música de los videojuegos como nunca antes, en su máxima expresión sinfónica.

Durante el evento, entrevistamos a un vendedor de seguros que, fuera del horario laboral, es gamer de tiempo completo. Nos compartió su entusiasmo al escuchar cómo la orquesta interpretó algunos de los temas más representativos de la saga, logrando una atmósfera cargada de emoción y nostalgia.

Uno de los momentos más destacados fue la presencia de actores de doblaje vinculados al universo de Zelda, en especial Jessica Ángeles, cuya participación fue recibida con entusiasmo por los asistentes. La función registró una buena entrada y una respuesta cálida del público, confirmando el interés por este tipo de espectáculos que fusionan la música orquestal con referentes de la cultura popular.

Y esto apenas comienza. El próximo show presentado por LOBIA será el 14 de marzo, con el Sinfónico de Dragon Ball + Caballeros del Zodiaco, también en el Teatro Galerías.

Porque sí: hay gusto para todo… y Guadalajara lo sabe.