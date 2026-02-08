Taller de geometrización en el MUSA replantea la feminidad desde el arte abstracto

En el marco de la exposición “Doncella • Madre • Sabia. La mujer en la Colección Grodman”, la artista y diseñadora industrial Melina Ramírez impartió en el Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara un taller basado en la técnica de la “geometrización”, una propuesta artística y pedagógica que busca cuestionar y redefinir los conceptos tradicionales de lo femenino.

El taller, dirigido a personas sin necesidad de experiencia previa en artes plásticas, reunió a 25 participantes y propuso un diálogo entre el misticismo histórico y la abstracción moderna. A través de esta técnica desarrollada por la propia Ramírez, las y los asistentes se alejaron de la figura humana tradicional para trabajar con formas geométricas simples en relación con las piezas de la exposición.

La geometrización invita a asignar significados emocionales a figuras como círculos y triángulos, con el objetivo de romper estereotipos sobre la imagen de la mujer y reflexionar sobre los roles de la feminidad a lo largo del tiempo. La artista subrayó que la feminidad no es exclusiva de las mujeres, sino una característica presente históricamente en distintas culturas y contextos.

La actividad también rindió homenaje a la doctora Grodman, cuyo vínculo con el arte fue clave en la consolidación de la colección que hoy se exhibe en el MUSA.

La exposición permanecerá abierta hasta el 12 de abril y contará con más actividades educativas; las personas interesadas pueden consultar fechas y detalles en las redes sociales del museo.