“El valle de los hombres sin rostro”: una reflexión en stop motion sobre la deshumanización y la empatía

El guionista y director Erick Justo presenta El valle de los hombres sin rostro, la primera producción original de El Taller de Chucho, un cortometraje animado en stop motion que reflexiona sobre la deshumanización de la sociedad moderna, la violencia y la pérdida de empatía, a través de una poderosa narrativa visual.

Justo explica que su proceso creativo parte casi siempre de lo visual: imágenes, texturas y referencias que detonan el desarrollo de una historia, incluso antes de tener claro el tema central. En este proyecto, el eje se construyó alrededor de la idea de cómo la sociedad tiende a reducir a las personas a cifras, especialmente en contextos de violencia, borrando su rostro, su identidad y, con ello, su humanidad.

“Al quitarle el rostro a las personas y convertirlas en números, se vuelve más difícil empatizar con lo que realmente vivieron. Este corto habla justo de eso: de la falta de empatía y de la humanidad perdida”, señala el director.

La estética del proyecto responde directamente a esta premisa: los personajes son seres de piedra sin rostro, un recurso simbólico que refuerza el concepto central. Desde el inicio, Justo tuvo claro que la técnica ideal para contar esta historia era el stop motion, una disciplina con la que tiene un vínculo personal desde la infancia, cuando realizaba pequeñas animaciones con juguetes y un teléfono celular, sin imaginar que años después se dedicaría profesionalmente a la animación.

Formado en animación y artes digitales, Erick destaca que el stop motion le permite fusionar su gusto por lo artesanal, la escultura y el movimiento, además de explorar una narrativa más sensorial y detallada. No obstante, reconoce que se trata de una técnica compleja y sumamente demandante: mientras un proyecto audiovisual tradicional puede completarse en algunos meses, una producción en stop motion puede extenderse durante años. En su caso, El valle de los hombres sin rostro ha requerido casi dos años de trabajo y se espera que la animación concluya en marzo de este año.

El proyecto fue seleccionado en una convocatoria de El Taller de Chucho, donde inicialmente participaron 15 propuestas. Tras un proceso intensivo de desarrollo, solo dos resultaron elegidas, entre ellas la de Justo. Gracias al respaldo del taller, el equipo pudo ampliar la duración del cortometraje de tres a doce minutos, acceder a instalaciones profesionales, equipo técnico y asesoría especializada, lo que permitió elevar la calidad visual y narrativa del proyecto.

Actualmente, el equipo está conformado por alrededor de diez personas, aunque en distintos momentos llegaron a colaborar hasta 30, integrando talento joven en áreas como animación, producción, fotografía, escultura, diseño y dirección de arte. Justo destaca que este crecimiento fue posible gracias a la colaboración entre creadores locales y al fortalecimiento de la comunidad artística en Jalisco.

Una vez concluida la postproducción, prevista para finales de 2026, el cortometraje iniciará su recorrido por festivales nacionales e internacionales. Posteriormente, el objetivo es que la obra esté disponible de manera gratuita en plataformas digitales, con la intención de que el mensaje llegue al mayor número de personas posible.

Además, el equipo planea documentar todo el proceso creativo y compartirlo en redes sociales y plataformas como Patreon, con el fin de difundir el conocimiento técnico del stop motion y generar recursos para futuros proyectos.

Finalmente, Erick Justo invita al público a acercarse al cine y la animación con una mirada más abierta: “Vean cine, disfrútenlo, no se queden en el celular. La animación es un arte que reúne muchas disciplinas y detrás de cada proyecto hay personas que trabajan para provocar emociones y reflexiones”.

El proyecto puede seguirse en redes sociales como El Valle sin Rostro, mientras que el director comparte avances y contenido en su cuenta personal @eric_justo.