Un libro que explica el papel de Jalisco en la Guerra de Reforma

Jalisco fue un escenario fundamental durante la llamada Guerra de los Tres Años o Guerra de Reforma, un periodo decisivo para definir el rumbo político del país. Esa es la premisa central del libro Jalisco durante la Guerra de Reforma y comienzos de la intervención francesa, que explora cómo el estado se colocó, después de la Ciudad de México y Querétaro, como un espacio estratégico en medio del conflicto entre liberales y conservadores.

Libro: "Jalisco durante la Guerra de Reforma y comienzos de la intervención francesa", de Fabián Acosta Rico y Luis Eduardo Romero Gómez

La obra ofrece una relectura histórica que busca hacer justicia a los conservadores, particularmente a figuras como Miguel Miramón, miembro del Partido Conservador. Miramón fue uno de los protagonistas del enfrentamiento armado, junto con Benito Juárez, en una guerra que no sólo fue militar, sino ideológica.

El libro también rinde homenaje a los liberales de la época, como Santos Degollado, quien encabezó al Ejército Liberal pese a sufrir múltiples derrotas. Los autores aseguran que los liberales no eran ateos, sino anticlericales, y que ambas facciones defendían distintas concepciones de Estado y de nación, en un México dividido: liberales fuertes en el norte y conservadores predominantes en el occidente y el Bajío.

Uno de los pasajes más significativos abordados es el momento en que Jalisco acogió a Benito Juárez y a su gabinete en el Palacio de Gobierno, cuando el presidente sabía que no podía contener la rebelión en el centro del país. En ese contexto se recuerda la célebre frase de Guillermo Prieto: “¡Soldados del Ejército Restaurador, los valientes no asesinan!”, pronunciada para salvar la vida de Juárez, episodio que reafirma la relevancia histórica del estado.

Con una narrativa amena y un sólido respaldo documental, el libro —cuya portada muestra a Juárez y a Santos Degollado— se presenta como una invitación a sumergirse en la historia de Jalisco y en la construcción del federalismo en México durante el siglo XIX. Es una lectura recomendada tanto para especialistas como para lectores interesados en comprender las complejidades de uno de los periodos más intensos de la historia nacional.

La obra fue presentada el pasado lunes en el Museo de la Ciudad, con comentarios de la historiadora Ángeles Partida Flores; un acto auspiciado por el Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello, donde se destacó su aporte al debate histórico contemporáneo.

Próximas presentaciones del libro:

Cafetería Chai Tlaquepaque: sábado 21 de febrero, 16:00 horas

Ex Convento del Carmen: viernes 27 de febrero, 18:00 horas

*Al final de cada presentación se regala el libro