Metaleros Forever: Symphony X – 30th Anniversary Tour

El gusto musical define tu personalidad, tu modo de pensar y de afrontar la vida. El gusto musical se desarrolla, según un estudio de una universidad gabacha, de los 12 a los 20 años.

En algún momento les llamaron “tribus urbanas”.

San Google dice:

Los grupos urbanos en México, comúnmente denominados tribus urbanas, son agrupaciones principalmente juveniles que comparten estilos de vestir, música, lugares de reunión y formas de expresión en las grandes ciudades, surgiendo como búsqueda de identidad y pertenencia. Históricamente, han evolucionado desde los pachucos en los años 40 hasta los actuales cholos, skatos, emos, chacas y hiphoperos. Tribus contemporáneas: incluyen emos, skatos, punks, grafiteros, otakus, darks/góticos, fresas, reggaetoneros y chairos, reflejando diversidad cultural y estilos de vida urbanos.

Existen personas que se quedan con sus gustos de juventud y los aplican como forma de vida.

Los metaleros visten de negro, pantalón entubado, tenis o botas negras cuando hay que ir a un concierto y meterse al slam o mosh pit, y la playera de algún grupo de su preferencia.

Iron Maiden, AC/DC, Metallica, Judas Priest y un largo etcétera.

Hay metal clásico que nunca pasará de moda. ¡Porque no es una maldita moda! El metal es una forma de vivir.

Cada que hay un concierto de metal, la banda se ve las caras: caras conocidas y las nuevas generaciones que van con sus jefes, sus abuelos, sus tíos rockeros.

¡Una oportunidad más para ser feliz se acerca!

Symphony X, una de las bandas más influyentes y respetadas del metal progresivo a nivel mundial, regresa a Guadalajara como parte de su 30th Anniversary Tour, una gira que celebra tres décadas de trayectoria marcadas por el virtuosismo, la potencia y una identidad sonora inconfundible.

La banda ofrecerá un concierto que promete ser histórico, recorriendo distintas etapas de su carrera, con atmósferas intensas, ejecuciones técnicas de alto nivel y los riffs que los han convertido en referentes del género.

Boletos a la venta en TicketNow:

https://eventos.ticketnowmexico.com/SYMPHONYXenGuadalajara

-11 de marzo de 2026 /C4 Concert House

FRASE:

“Un grupo bueno no es el que te hace mover un rato el pie, sino el que desata tu imaginación”. Lemmy Kilmister