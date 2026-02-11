“La vida es un montaje de recuerdos, de trazos fugaces, de instantes, de fragmentos de cada día y cada noche; de restos de personas cuyos caminos se cruzaron por el nuestro alguna vez. La vida del hombre es como esa efímera gota de agua que también forma parte del océano. Al final el ser humano está hecho de retazos. Es lo que lo define…”.

Tony Krueger es autor de “Pintor de Paisajes"

Ya es un tiempo de estar en cercano contacto con el escritor de suspenso y terror Tony Krueger (28 de diciembre de 1991; San Diego California, Estados Unidos). Tony, estoy seguro que lo conocen, comenzó a escribir desde muy temprana edad; siguiendo, nos cuenta en corto, una enorme fascinación por los relatos oscuros y las novelas de terror.

Amante férvido de los monstruos, le gusta explorar en cada una de sus historias las diversas y oscuras facetas de la condición humana; llevadas, desde luego, al límite de la decadencia, la locura y la soledad. Autor en activo, suma ya numerosos libros en solitario: las antologías como: “En la oscuridad de la noche” (2020), “20 Segundos antes de la medianoche” (2021), “Leonora” (2022; novela de fantasía oscura), “Augusto Bichir” (2023; novela corta de horror existencialista), “La sombra del fantasma” (2024; novela corta de horror existencialista), y de varios relatos cortos explorando diversos géneros literarios.

En “Pintor de Paisajes”, lo más reciente de su trabajo, experimentaremos una nueva historia de ficción de horror existencialista: Nuestro personaje, un joven pintor decide crear una pintura tras una dolorosa ruptura amorosa.

Tony Krueger es autor de “Pintor de Paisajes"

El lienzo, lo podrán imaginar, será depositario de toda la carga emocional que lleva consigo para así, tratar, de superar ese doloroso episodio en su vida y dar página al caso. En el proceso de reflexión, descubre que el ser humano está constituido precisamente de fragmentos de recuerdos, de vivencias, de todo lo que fue, es y será; pero también de todas las cosas que nunca fue.

Una lectura que nos invita a la reflexión sobre el amor, el amar y el duelo que sucede a la perdida. Sin excluir esos matices oscuros de la conciencia humana que siempre nos inquietan. “Pinto de Paisajes” de Tony Krueger es una lectura que explora cómo el artista se proyecta a sí mismo en el arte y su obra cuenta parte de su propia vida y su visión personal de las cosas y de la vida misma.

¡Conózcanla!