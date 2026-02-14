El programa cultural ¡Ajalás! del fin de semana

Hoy, el 14 de febrero, la celebración será en el Centro Histórico e inicia con una guardia de honor en la efigie de Beatriz Hernández, fundadora de la Ciudad.
Posteriormente, habrá el pastel y se repartirán picones y chocolate a los invitados, además de que se entonarán las mañanitas, al son del mariachi. Ahí se repartirán a las y los tapatíos rosales, en honor a la Ciudad de las Rosas.
A las 12:00 del día estará programada la Sesión Solemne a la cual asistirá el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y se entregará la medalla “Premio Ciudad de Guadalajara 2026.
PROGRAMA
- Sábado 14 de febrero
08:45 horas | Presidencia Municipal, Av. Hidalgo – Mañanitas con el Ballet Folclórico Guadalajara.
09:00 horas | Plaza Fundadores – Guardias de Honor.
09:15 horas | Pórtico del Palacio Municipal – Mañanitas a Guadalajara y reparto de picón y chocolate.
09:30 horas | Presidencia Municipal – Presentación del Coro Municipal.
10:00 horas | Presidencia Municipal – Presentación de la Estudiantina Municipal.
11:30 horas | Palacio Municipal, Salón de Cabildo – Sesión Solemne y entrega de la Medalla Premio Ciudad de Guadalajara 2026.
12:30 horas | Museo de Paleontología: Conferencia “El descubrimiento de los hongos zombi en Jalisco: cuando la ciencia supera la ficción”.
19:00 horas | Casa Museo López Portillo: “Recital de amor” con el Coro y Ensamble Excelsior en la Sala de Música.
- Domingo 15 de febrero
12:30 horas | Foro Larva – Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
- Jueves 19 de febrero
19:00 horas | Museo de la Ciudad – Charlas históricas con Samuel Gómez Luna sobre el sentir tapatío.
19:00 horas | Museo del Periodismo y las Artes Gráficas – Inauguración de la exposición “La Ciudad Transparente”.
Horario por confirmar | Museo de Paleontología – Conferencia Hormigas Zombies.
Paseo Alcalde, Rotonda – Conciertos con Paco Padilla y Mercedes Medina.
- Viernes 20 de febrero
18:00 horas | Azotea del Mercado Corona – Charla gastronómica y literaria con Bernardo Esquinca y Fabián Delgado.
20:00 horas | MUPAG (Casa de los Perros) – Stand up comedy con Las Humoristas.
- Sábado 21 de febrero
11:00 horas | Museo de la Ciudad – Taller de fotografía de barrios tradicionales.
20:00 horas | Foro Larva – Concierto Los Hijos de Mike Laure: herencia musical viva.