La ofertara de actividades culturales para celebrar el aniversario 484 de la Ciudad

El programa cultural ¡Ajalás! del fin de semana

Por Francisco Armenta

Hoy, el 14 de febrero, la celebración será en el Centro Histórico e inicia con una guardia de honor en la efigie de Beatriz Hernández, fundadora de la Ciudad.

Posteriormente, habrá el pastel y se repartirán picones y chocolate a los invitados, además de que se entonarán las mañanitas, al son del mariachi. Ahí se repartirán a las y los tapatíos rosales, en honor a la Ciudad de las Rosas.

A las 12:00 del día estará programada la Sesión Solemne a la cual asistirá el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y se entregará la medalla “Premio Ciudad de Guadalajara 2026.

PROGRAMA

  • Sábado 14 de febrero

08:45 horas | Presidencia Municipal, Av. Hidalgo – Mañanitas con el Ballet Folclórico Guadalajara.

09:00 horas | Plaza Fundadores – Guardias de Honor.

09:15 horas | Pórtico del Palacio Municipal – Mañanitas a Guadalajara y reparto de picón y chocolate.

09:30 horas | Presidencia Municipal – Presentación del Coro Municipal.

10:00 horas | Presidencia Municipal – Presentación de la Estudiantina Municipal.

11:30 horas | Palacio Municipal, Salón de Cabildo – Sesión Solemne y entrega de la Medalla Premio Ciudad de Guadalajara 2026.

12:30 horas | Museo de Paleontología: Conferencia “El descubrimiento de los hongos zombi en Jalisco: cuando la ciencia supera la ficción”.

19:00 horas | Casa Museo López Portillo: “Recital de amor” con el Coro y Ensamble Excelsior en la Sala de Música.

  • Domingo 15 de febrero

12:30 horas | Foro Larva – Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco.

  • Jueves 19 de febrero

19:00 horas | Museo de la Ciudad – Charlas históricas con Samuel Gómez Luna sobre el sentir tapatío.

19:00 horas | Museo del Periodismo y las Artes Gráficas – Inauguración de la exposición “La Ciudad Transparente”.

Horario por confirmar | Museo de Paleontología – Conferencia Hormigas Zombies.

Paseo Alcalde, Rotonda – Conciertos con Paco Padilla y Mercedes Medina.

  • Viernes 20 de febrero

18:00 horas | Azotea del Mercado Corona – Charla gastronómica y literaria con Bernardo Esquinca y Fabián Delgado.

20:00 horas | MUPAG (Casa de los Perros) – Stand up comedy con Las Humoristas.

  • Sábado 21 de febrero

11:00 horas | Museo de la Ciudad – Taller de fotografía de barrios tradicionales.

20:00 horas | Foro Larva – Concierto Los Hijos de Mike Laure: herencia musical viva.

