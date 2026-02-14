Teatro y crítica social: presentan “Aquí no paga nadie” en el CUCSH

La comedia política “Aquí no paga nadie”, basada en la obra original de Darío Fo, llegará al Teatro Jurídico del CUCSH, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, con funciones gratuitas los días 17, 18 y 19 de febrero.

La puesta en escena aborda, desde el humor y la ironía, la historia de Antonia, una mujer de clase trabajadora que participa en una protesta contra el alza de precios de los alimentos en un supermercado, donde un grupo de mujeres recurre a la desobediencia civil y expropia mercancía como forma de denuncia social. La obra reflexiona sobre la desigualdad, la pobreza y las tensiones del sistema económico contemporáneo.

El director Sergio Quiñonez señaló que la obra es una historia de resistencia que denuncia las condiciones materiales y simbólicas de los sectores más vulnerables, al tiempo que plantea una crítica al sistema político y económico. Destacó que el proceso creativo implicó un análisis social y jurídico para transmitir un mensaje de justicia social a través de la comedia.

El montaje es interpretado por tres actores y tres actrices, estudiantes de la licenciatura en Derecho y alumnos de teatro que integran la compañía del CUCSH. Mediante recursos como el absurdo y la sátira política, la propuesta busca acercar temas complejos al público y fomentar una postura crítica frente a las problemáticas sociales.

La compañía presenta por primera vez esta obra y espera una amplia respuesta del público, luego de registrar alta demanda en los accesos. El director subrayó que la comedia permite comprender fenómenos políticos desde la risa, convirtiendo el teatro en un espacio de reflexión colectiva y catarsis.

