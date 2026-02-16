En Huejúcar se realizó la Primera Reunión Regional 2026 con autoridades de nueve municipios

La Secretaría de Cultura de Jalisco realizó el 10 de febrero la Primera Reunión Regional 2026 en Huejúcar, con la participación de representantes de nueve de los diez municipios de la región Norte. El encuentro tuvo como propósito fortalecer el acompañamiento técnico a los ayuntamientos para la integración de expedientes en convocatorias estatales y federales, así como mejorar la gestión de recursos destinados al desarrollo cultural.

Reúne la Secretaría de Cultura de Jalisco a municipios del Norte para fortalecer gestión cultural

Durante la reunión se destacó que la región Norte enfrenta condiciones territoriales y demográficas particulares, como amplias distancias entre comunidades y una importante presencia de población wixárika y tepehuana. Ante este contexto, se planteó una estrategia basada en esquemas de coordinación más cercanos y eficaces que respondan a la diversidad social y cultural de la zona.

Asimismo, se presentaron los fondos que abrirá la dependencia en próximas semanas, entre ellos Proyecta Traslados, Proyecta Producción, el Fondo Jalisco de Animación Cultural y el Fondo Talleres para Casas de Cultura, dirigidos a fortalecer infraestructura cultural municipal y apoyar al sector creativo independiente. También se difundió la convocatoria federal EFIARTES 2026, impulsada por la Secretaría de Hacienda Federal, que promueve el mecenazgo de proyectos artísticos mediante estímulos fiscales.

Reúne la Secretaría de Cultura de Jalisco a municipios del Norte para fortalecer gestión cultural

Entre los acuerdos alcanzados destaca la creación de un ballet folclórico regional con agrupaciones de San Martín de Bolaños, Totatiche y Villa Guerrero, como ejemplo de colaboración intermunicipal. Estas reuniones continuarán en febrero y marzo en distintas sedes del estado, como parte de una política de descentralización cultural que busca reducir brechas territoriales y consolidar alianzas estratégicas entre municipios.

PARA SABER

EFIARTES (Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción Artística Nacional) es un mecanismo del gobierno mexicano, basado en el artículo 190 de la LISR, que permite a contribuyentes (personas físicas o morales) aportar ISR propio a proyectos de teatro, danza, artes visuales, música y literatura, obteniendo un crédito fiscal. Busca fomentar la cultura y las artes nacionales.