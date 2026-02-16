La OFJ interpretará sinfonías de Beethoven en el Teatro Degollado

La Orquesta Filarmónica de Jalisco dedicará su próximo programa a Ludwig van Beethoven con la interpretación de las Sinfonías No. 2 y No. 8, en conciertos programados el jueves 19 y el domingo 22 en el Teatro Degollado.

Orquesta Filarmónica de Jalisco (OFJ)

El repertorio propone un recorrido por dos momentos clave en la transformación del lenguaje musical del compositor, en un tránsito estético que marcó el paso del clasicismo hacia el romanticismo.

La Sinfonía No. 2, compuesta en 1802, presenta a un Beethoven joven, enérgico y rítmicamente audaz, en una etapa decisiva de su vida marcada por la aceptación de su sordera. La obra destaca por su luminosidad y vitalidad, al tiempo que anticipa la expansión formal y expresiva que caracterizaría su producción posterior, evidenciando la evolución de su estilo y su impulso innovador.

En contraste, la Sinfonía No. 8, estrenada en 1814, sobresale por su carácter conciso y espíritu lúdico, con acentos irónicos y contrastes dinámicos que reflejan la libertad creativa del compositor. La combinación de ambas piezas permite apreciar la evolución de un lenguaje sinfónico que parte de la tradición clásica para abrir nuevas dimensiones expresivas, decisivas en la historia de la música occidental.

Ludwig van Beethoven

Como parte de sus actividades paralelas, la OFJ mantiene ensayos abiertos cada jueves a las 9:30 horas y charlas previas a los conciertos a las 18:45 horas en el lobby del recinto.

La inscripción para los ensayos se realiza en el correo:

contacto.ofj@gmail.com.

OFJ