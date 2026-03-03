Deny: de Argentina para el mundo

Érase una vez, en 2007, un grupo de jóvenes argentinos decididos a hacer ruido. Así nació Deny, banda que pronto comenzó a abrirse paso entre el rock alternativo, el hardcore y el metal, llamando la atención de la crítica y construyendo una base de seguidores fieles. Con discos, festivales y conciertos en solitario, el nombre creció hasta convertirse en referente de su escena.

Pero en 2019 llegó la pausa. Diferencias e inconvenientes internos llevaron a la separación y dejaron a sus fans en suspenso. Lo que parecía un punto final se transformó en pausa larga. Seis años después, contra todo pronóstico, la banda reaparece con “Documento Cuatro”, su cuarto álbum de estudio, un material que no solo marca el reencuentro, sino que confirma que la conexión sigue intacta.

Banda Deny (GONZALO MICHEL GODOY)

El disco nació casi por accidente. Lo que empezó como la idea de grabar un par de canciones terminó convirtiéndose en un álbum completo armado entre Buenos Aires y Melbourne, con integrantes viviendo incluso en Australia y Suiza. El resultado fue un “bombazo”, como ellos mismos lo describen: recepción masiva, nuevos públicos y el regreso a los escenarios internacionales, incluido México.

En marzo, Deny volverá a pisar suelo mexicano con fechas en Ciudad de México, Monterrey y, ¡cómo no!, Guadalajara, ciudad que no visitaban desde hace más de una década.

Entrevista con Deny

Después de seis años lanzan “Documento Cuatro”, un álbum que rompió expectativas. ¿Cómo fue el proceso de grabación?

—La banda estaba separada y yo vivo en Australia. Viajé a Argentina para ver a mi familia y avisamos que haríamos una o dos canciones como regalo para quienes seguían escuchando. Pero dos temas se volvieron tres, después cuatro, y en menos de un mes ya teníamos casi todo el disco. Fue un intercambio constante de ideas entre Buenos Aires y Melbourne, por WhatsApp y mail. Cuando salió, fue un bombazo. La recepción fue buenísima y volver a disfrutar esto con fans viejos y nuevos es increíble.

¿Cómo encontraron la manera de distribuir su música tras seis años?

—Cambió todo. Venimos de la era de MySpace y los discos físicos; hoy el panorama es digital: YouTube, TikTok, Instagram. Hay que generar otro tipo de contenido. Pero el núcleo sigue siendo el mismo: siempre tuvimos una relación cercana con la gente, hacíamos livestreams, hablábamos con el público. Cambiaron las plataformas, no el corazón de la banda. El disco nació de algo genuino, de reencontrarnos y divertirnos entre nosotros. No fue hacer fanservice, sino música que nos guste. Si es honesto, la gente lo aprecia. Y así fue.

¿Cómo llega la invitación para abrirle a Linkin Park?

—Se dio a partir del impacto del regreso. Hicimos un show sold out en Buenos Aires y, cuando comenzaron a salir las canciones nuevas, llegó la invitación para telonear a Linkin Park. Obviamente dijimos que sí; nos servía en todos los aspectos y fue una experiencia enorme.

Banda Deny (GONZALO MICHEL GODOY)

Fundaron la banda en 2007 y están cerca de los 20 años. ¿Preparan algo especial?

—No pensamos todavía en 2027. Vamos partido a partido. Ahora estamos enfocados en el tour y en lanzar más material. Tenemos integrantes viviendo en distintos países, así que el desafío es coordinarnos, ensayar y salir de gira en las mejores condiciones posibles.

¿Qué tienen preparado para los conciertos en México?

—Armamos un show con canciones viejas y nuevas, cuidando el ritmo para dar nuestra mejor performance vocal. Queremos que se vean todos los matices de la banda: desde lo más pesado hasta lo más íntimo. Volver a Guadalajara después de casi once años es muy especial; reencontrarnos con gente que nos escuchaba desde jóvenes es algo que nos emociona mucho.

¿Qué música los ha sorprendido últimamente?

—Escuchamos de todo. Desde metal hasta reguetón o cumbia villera. Nos gustan bandas como Turnstile y Deftones, pero también artistas pop. Lo importante es nutrirse; no todo lo que escuchás va a tu música, pero sí te alimenta creativamente.

Un mensaje para sus fans de México.

—Un saludo grande a toda la gente. Los esperamos el 4 de marzo en Ciudad de México, el 6 en Monterrey y el 8 en Guadalajara. Venimos súper afilados y muy contentos de estar allá. El show va a estar increíble.

Banda Deny (Dudu Tomasi)

Deny en Guadalajara

Gira: Presentación de “Documento Cuatro”

Fecha: 8 de marzo

Foro: C3 Stage

Nota: El regreso de Deny está en marcha. Y esta vez, el volumen apunta alto.