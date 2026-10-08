El cine tapatío llega al Festival Sitges con “Tiempos grises”

El cine hecho desde Jalisco sigue encontrando caminos para llegar a escenarios internacionales. Esta vez, “Tiempos grises”, película escrita, dirigida y protagonizada por el tapatío Frank Rodríguez, llegará al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges, donde tendrá su estreno mundial dentro de la sección PopCorn, en la edición que se realiza del 8 al 18 de octubre en España.

Tiempos grises

La cinta es una coproducción entre México y España y cuenta entre sus protagonistas con la actriz y productora tapatía Nora Cervantes.

La historia se mueve dentro del terror psicológico y sigue a un matrimonio que viaja a España para celebrar su séptimo aniversario, pero al llegar al destino descubre que el lugar no es lo que esperaba y que abandonar la propiedad no será sencillo.

El proyecto fue concebido para aprovechar la atmósfera y arquitectura de localidades españolas como Oña, en Burgos, que adquieren un papel importante dentro de la película.

Tiempos grises

Aunque parte importante del rodaje ocurrió en España, la producción también llegó a México. Puebla fue incorporada como una de las principales locaciones nacionales, con filmaciones en espacios del Centro Histórico, entre ellos el Zócalo, la Catedral y Los Fuertes.

El proyecto contó con respaldo para la realización del rodaje en el estado y generó una derrama económica superior a cuatro millones de pesos, además de más de dos mil empleos directos e indirectos, de acuerdo con información oficial de Puebla.

Uno de los rasgos que distingue a “Tiempos grises” es la presencia de talento jalisciense detrás y frente a cámara. Rodríguez ha señalado que buena parte de los puestos principales del equipo fueron ocupados por profesionales provenientes de Guadalajara, mientras que Cervantes participa tanto como actriz como productora. Así, la película plantea una ruta de producción independiente que conecta el trabajo realizado en Jalisco con una coproducción internacional.

Tiempos grises

La llegada a Sitges representa además un nuevo escaparate para Rodríguez, quien ha desarrollado su carrera como actor, productor, guionista y director, y para Cervantes, que continúa ampliando su trabajo como intérprete y productora.

El festival, considerado por su propia organización como el referente mundial del cine fantástico, reúne en esta edición propuestas de terror, fantasía y otros géneros afines, por lo que la selección coloca a “Tiempos grises” frente a una audiencia especializada en este tipo de cine.

Tiempos grises

Con su estreno mundial en Sitges, la película suma un nuevo capítulo al recorrido del cine producido por creadores tapatíos y abre la puerta para que una producción independiente mexicana dialogue con públicos y profesionales de la industria internacional.