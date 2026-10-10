“Réquiem”: cuando la justicia se enfrenta a su propia conciencia

¿Qué ocurre cuando cumplir la ley significa cruzar una frontera moral? Esa es la pregunta que atraviesa “Réquiem”, la obra que reúne a Bruno Bichir y Marimar Vega en un enfrentamiento donde ninguna certeza parece suficiente para resolver uno de los dilemas más complejos de la sociedad: la pena de muerte, incluso cuando quien espera la ejecución es un niño.

Bruno Bichir y Marimar Vega protagonizan “Réquiem”

La historia se sitúa en Estados Unidos, en un futuro distópico. A pocas horas de que se cumpla la sentencia contra un menor de once años, Emma Solís, la fiscal responsable del caso, recibe la visita del padre Banks, un sacerdote que busca impedir la ejecución. Lo que comienza como una conversación se convierte en una confrontación entre dos formas de entender la justicia, el castigo, la culpa y la posibilidad del perdón.

Bruno Bichir y Marimar Vega protagonizan “Réquiem”

La fuerza de la obra, escrita por Reynolds Robledo y dirigida por Enrique Singer, está en que no presenta el conflicto como una disputa sencilla entre buenos y malos. Emma representa la defensa de una sentencia respaldada por la ley; Banks, desde la fe y la compasión, cuestiona si el castigo puede justificarse cuando implica terminar con la vida de un menor. Ambos sostienen sus convicciones, pero también quedan expuestos a las contradicciones que surgen cuando las ideas se enfrentan con las consecuencias humanas.

Bruno Bichir y Marimar Vega protagonizan “Réquiem”

En ese sentido, “Réquiem” pone sobre la mesa una discusión que va más allá de la culpabilidad individual: ¿una sociedad puede combatir la violencia recurriendo a ella como castigo? Y, sobre todo, ¿existen límites que la justicia no debería cruzar, aun frente a un crimen que provoca indignación?

El montaje apuesta por la palabra y el trabajo actoral para sostener esta tensión. Con dos personajes centrales, el intercambio de argumentos adquiere un peso particular: cada postura obliga a escuchar la contraria y a revisar las propias certezas. La intención no es ofrecer una respuesta definitiva, sino dejar al espectador frente a una pregunta incómoda sobre la responsabilidad de las instituciones y la capacidad humana de reconocer al otro incluso en las circunstancias más difíciles.

Bruno Bichir y Marimar Vega protagonizan “Réquiem”

Dos grandes actuaciones en escena

La presencia de Bruno Bichir y Marimar Vega aporta dos trayectorias distintas a este encuentro escénico. Bichir interpreta al padre Banks, mientras que Vega da vida a Emma Solís, una fiscal que debe sostener las consecuencias de una decisión judicial. La tensión entre ambos personajes descansa tanto en sus argumentos como en los matices emocionales que aparecen al defenderlos.

Para Bichir, actor de una familia profundamente ligada al teatro y al cine mexicanos, el escenario ha sido parte de su trayectoria desde muy joven. Vega, por su parte, asume un personaje que exige sostener un debate intenso y dar voz a una mujer cuya convicción profesional se enfrenta a un cuestionamiento ético de fondo.

La obra también tiene una historia previa: “Réquiem” fue presentada en temporadas anteriores con otros elencos, entre ellos Ludwika Paleta y Hernán Mendoza. La nueva versión recupera el texto de Reynolds Robledo con Bichir y Vega al frente, bajo la dirección de Singer.

Bruno Bichir y Marimar Vega protagonizan “Réquiem”

Su vigencia reside en que la discusión no depende exclusivamente del contexto ficticio en el que transcurre. La pena capital, la responsabilidad del Estado y los límites del castigo son asuntos que obligan a pensar en la relación entre legalidad y justicia, dos conceptos que no siempre ofrecen respuestas idénticas.

La cita en Guadalajara será una oportunidad para acercarse a un teatro que no se limita a contar una historia, sino que convierte al público en parte del debate. Al terminar la función, la pregunta no será solamente qué debería ocurrir con el niño condenado, sino qué revela esa decisión sobre la sociedad que la permite.

“Réquiem” llega al Teatro José Pablo Moncayo de PALCCO el próximo 14 de octubre. Una historia para quienes buscan una experiencia teatral que, además de conmover, abra una conversación sobre la justicia, la compasión y el valor de la vida.

Bruno Bichir y Marimar Vega protagonizan “Réquiem”

Para saber

Una obra con distintas generaciones de intérpretes. Antes de esta versión protagonizada por Bruno Bichir y Marimar Vega, el montaje contó con el trabajo de Ludwika Paleta y Hernán Mendoza, así como de Mónica Huarte y Alberto Estrella en otras temporadas.

Antes de esta versión protagonizada por Bruno Bichir y Marimar Vega, el montaje contó con el trabajo de Ludwika Paleta y Hernán Mendoza, así como de Mónica Huarte y Alberto Estrella en otras temporadas. Un texto que apuesta por el debate. La dramaturgia de Reynolds Robledo coloca frente a frente a una fiscal y un sacerdote, sin reducir el conflicto a una oposición simple entre la ley y la religión.

La dramaturgia de Reynolds Robledo coloca frente a frente a una fiscal y un sacerdote, sin reducir el conflicto a una oposición simple entre la ley y la religión. La dirección está a cargo de Enrique Singer. El director, con amplia experiencia en el teatro mexicano, encabeza esta versión que pone el peso dramático en la confrontación de sus dos personajes centrales.

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