La ópera conquista nuevos públicos en JAPI

La ópera encontró un escenario diferente en Jalisco Paseo Interactivo (JAPI), donde más de 200 personas disfrutaron de una función gratuita de “Gianni Schicchi”, del compositor italiano Giacomo Puccini, en una apuesta por acercar las artes escénicas a públicos de todas las edades.

Ópera al interior con “Gianni Schicchi” de Puccini en el Museo Interactivo JAPI

Presentada el 9 de octubre como parte de la gira Ópera al Interior, la obra convirtió al museo interactivo de Zapopan en un espacio para descubrir este género musical a través del humor, los engaños y las disputas por una herencia. La función estuvo a cargo del Estudio de Ópera de Jalisco y la Orquesta Sinfónica para la Escena, bajo la dirección musical de Rodrigo Sierra Moncayo.

Ópera al interior con “Gianni Schicchi” de Puccini en el Museo Interactivo JAPI

La historia transcurre en la Florencia medieval, donde los familiares de un hombre acaudalado descubren que han quedado fuera de su testamento. Desesperados por recuperar la fortuna, recurren al ingenioso Gianni Schicchi, quien idea un plan que desencadena una serie de situaciones inesperadas.

Ópera al interior con “Gianni Schicchi” de Puccini en el Museo Interactivo JAPI

Con una trama ágil y personajes movidos por la ambición, esta comedia muestra una faceta distinta de Puccini y ofrece una puerta de entrada a la ópera para quienes buscan acercarse por primera vez a sus historias y su música.

La presentación forma parte de una gira impulsada por la Secretaría de Cultura de Jalisco para llevar espectáculos a distintos municipios y más allá de los escenarios tradicionales. Después de su paso por Japi, la producción continuará con funciones gratuitas en Atequiza, Ocotlán y Lagos de Moreno.

Ópera al interior con “Gianni Schicchi” de Puccini en el Museo Interactivo JAPI

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